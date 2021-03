Si è spenta ‘la voce’ del Catania, addio a Stefania Sberna: la speaker che ha fatto emozionare i tifosi etnei

E’ un giorno triste per il Catania Calcio e per l’intera città etnea, nel pomeriggio di oggi infatti è morta Stefania Sberna, giornalista e speaker ufficiale della società rossazzurra.

Si è spenta all’età di 54 anni a causa di una tremenda malattia che non le ha lasciato scampo, costringendola a lasciare il marito e due figlie. La sua voce ha emozionato per tre decenni i tifosi del Catania, che l’avevano ribattezzata ‘The Voice’. Stefania Sberna incarnava la passione rossazzurra, espressa tramite le proprie corde vocali, capaci di far rabbrividire un intero popolo non solo dopo i gol, ma addirittura anche durante la lettura delle formazioni. Una perdita enorme per Catania e per il Catania, che porterà per sempre nel cuore la voce di Stefania Sberna.

La nota del Catania

Il Catania Calcio ha voluto ricordare Stefania Sberna, dedicandole un omaggio commovente sul proprio sito ufficiale: “oggi ci lascia Stefania Sberna, che al suo amatissimo Calcio Catania ha regalato per 30 anni una capacità straordinaria di suscitare ed esprimere emozioni, entrando così semplicemente e gentilmente nel cuore di tutti i tifosi rossazzurri. Con il suo genuino entusiasmo, i suoi autentici valori umani e la sua generosa e tenace passione sportiva, una grande donna catanese ha scelto il Catania ogni giorno ed è sempre stata pronta a spendere parole ed esempi di sostegno. La voce della nostra Stefania è in tutte le indelebili testimonianze dei momenti felici e il suo nome rimarrà per sempre nella storia del nostro club. Al marito, Salvo, e alle figlie, Federica e Giulia, il caloroso abbraccio di tutto il mondo rossazzurro. Il Calcio Catania ha richiesto alla Lega Italiana Calcio Professionistico l’autorizzazione ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori, in occasione della gara con la Cavese, e ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio di Catania-Viterbese“.