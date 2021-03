Il disco lo colpisce al cranio, muore un giocatore di hockey di 19 anni: tremenda tragedia in Russia [VIDEO]

Una tragedia ha sconvolto il mondo dell’hockey in Russia, dove un atleta di 19 anni è morto dopo essere stato colpito al cranio dal disco. La tremenda disgrazia si è verificata durante il match tra Dynamo San Pietroburgo e Loko Yaroslav, valido per i playoff della Junior Hockey League russa (Mhl). Durante il match, Timur Faizutdinov è stato colpito da una distanza di 7 metri dal disco scagliato da un avversario, crollando pesantemente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, per questo sono scattati immediati i soccorsi per il 19enne, trasportato via in barella.

La morte

L’incidente è avvenuto durante il match giocato venerdì scorso, ma Timur Faizutdinov è morto lunedì dopo essere rimasto ricoverato per alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di San Pietroburgo. L’avversario che lo ha colpito ha pubblicato una sua foto in bianco e nero sui socia, mentre la Dynamo ha espresso il cordoglio per la morte di Timur, annunciando che osserverà un minuto di silenzio in suo ricordo prima delle restanti partite di campionato. La stessa iniziativa verrà adottata da tutti i campionati di hockey nel Paese, come annunciato dalla Federazione russa.