Scialpinismo, pioggia di medaglie per il team Dynafit ai Mondiali: splendido oro per l’azzurra Alba de Silvestro nella staffetta

È stato un tripudio di medaglie per gli atleti del team Dynafit ai Campionati Mondiali ISMF di scialpinismo. La Dynafit squad lascia il Principato di Andorra con un totale di 15 medaglie – 5 ori, 6 argenti e 4 bronzi, dimostrando cosa significhi il motto #speedup in montagna.

Nelle categorie giovanili, Antonia Niedermaier (Germania) e Paul Verbnjak (Austria) hanno raggiunto i risultati migliori, portando a casa due titoli di campione del mondo a testa. Niedermaier ha vinto nella categoria Under 18 femminile sia nel vertical sia nell’individuale, mentre Verbnjak si è aggiudicato due ori – nel vertical e nell’individuale nella categoria Under 20 maschile. La quinta medaglia d’oro per gli atleti Dynafit è stata portata a casa da Alba de Silvestro, che ha raggiunto il gradino più alto del podio con le due colleghe della staffetta italiana, e ha conquistato anche il bronzo nella gara individuale.

“I nostri atleti hanno dato tutto quello che potevano, e noi siamo felicissimi per loro e per tutti i posti sul podio raggiunti in questi Campionati Mondiali – ha commentato con entusiasmo Lukas Naegele, manager degli atleti Dynafit – Soprattutto i nostri giovani atleti Antonia e Paul erano in forma eccellente, veramente imbattibili. Siamo orgogliosi che abbiano conquistato due ori utilizzando la nostra attrezzatura”

In totale sono stati venti gli atleti, di undici diverse nazionalità, ad aver utilizzato i materiali Dynafit e le pelli Pomoca al via delle quattro prove di sprint, vertical, individuale e staffetta, conquistando oltre trenta posti nella top ten. Un segnale importante per il marchio del leopardo delle nevi, a dimostrazione delle prestazioni in gara dei materiali Dynafit.

“Gli straordinari successi dei nostri atleti in questi Campionati Mondiali ci riempiono di orgoglio – ha commentato Alexander Nehls, marketing director Dynafit – Le gare di scialpinismo sono agonismo al massimo livello. Per avere successo occorre allenarsi duramente e curare alla perfezione tutti gli aspetti tecnici. Per Dynafit le gare rivestono una grande importanza, e investiamo tanto tempo ed energie per creare sistemi nuovi ed efficienti per muoversi sempre più velocemente in montagna. Per gareggiare serve tutto ciò che caratterizza il nostro marchio, e i nostri atleti lo hanno dimostrato alla perfezione durante questi Campionati mondiali.”