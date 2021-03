Vita troppo sedentaria? 5 semplici esercizi da svolgere in ufficio: i consigli dell’esperta di SportFair [VIDEO]

Palestre e strutture sportive tardano a riaprire: l’emergenza coronavirus sembra non voler dare un po’ di rifiato alle attività in crisi ormai da un anno e, soprattutto, alla salute della popolazione mondiale. Il coronavirus, oltre che agendo in maniera diretta con i suoi effetti, ha influito sulla salute delle persone anche in maniera ‘indiretta’: a causa di chiusure, lockdown e misure restrittive, in tantissimi hanno rinunciato all’attività sportiva, svolgendo una vita molto sedentaria, che danneggia l’organismo.

Già prima della pandemia chi svolge un lavoro ‘d’ufficio’ doveva fare molta attenzione alle posizioni scorrette assunte davanti alla scrivania, con l’arrivo del Covid, lo smart working e le varie chiusure hanno aggravato la situazione. Se in ufficio, solitamente, si hanno a disposizione sedute adatte, che agevolano una postura corretta, a casa è difficile avere una seduta da lavoro e ci si adatta con le classiche sedie della sala da pranzo o ancora peggio ci si ‘accomoda’ sul divano o sul letto, inconsapevoli dei danni che si recano al corpo.

LEGGI ANCHE: Dolori alla cervicale, 5 esercizi per tornare in forma: i consigli dell’esperta di SportFair [VIDEO]

Per questo motivo è importante sapere che è necessario, durante la giornata lavorativa, ritagliarsi un po’ di tempo per svolgere degli esercizi semplicissimi, da svolgere direttamente sulla sedia della postazione di lavoro, per riattivare il corpo, prevenire fastidi e problematiche che alla lunga possono causare danni anche gravi.

Non tutti si rendono conto di quanto tempo trascorriamo seduti nell’arco della nostra vita, sin da piccoli, già a scuola e successivamente a lavoro. Ma il numero di ore che si trascorrono seduti, principalmente per lavoro, nell’arco di tutta la vita, è davvero spropositato.

Per questo motivo abbiamo contattato nuovamente la nostra esperta del settore, Roberta Vozza, per mostrare una serie di esercizi da compiere ogni giorno, a lavoro. Laureata in Fisioterapia ed in Scienze Motorie e Sportive, con le qualifiche, tra le tante, di educatore scolastico, allenatore di base Fip e Preparatore Fisico Nazionale Fip, che nella sua esperienza lavorativa ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Territoriale Preparazione Fisica Fip Calabria,titolare del suo studio di fisioterapia a Reggio Calabria, la Dott.ssa Vozza ha preparato per noi un video nel quale mostra 5 esercizi da fare ogni giorno, per 3 serie da 10 ripetizioni per ognuno di essi per mobilizzare le articolazioni di tutto il corpo durante le ore di lavoro.