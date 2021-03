Nemmeno il tempo di godere per i successi ottenuti nella 24ª giornata di Serie A, che Milan e Udinese devono subito tornare in campo per sfidarsi a San Siro in occasione del 25° turno.

Importanti successi quelli ottenuti domenica scorsa da rossoneri e bianconeri, capaci di superare rispettivamente Roma e Fiorentina al termine di partite dure ed equilibrate. La vittoria sui giallorossi è costata però cara a Pioli, costretto a perdere Ibrahimovic e Calhanoglu per infortunio, assenze pesanti che rendono meno ‘complicata’ la trasferta dell’Udinese.

La probabile formazione di Pioli

Niente Udinese per Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, i due rossoneri dovranno rimanere ai box per alcuni giorni dopo i guai riportati nel match contro la Roma. Per questo motivo, Pioli deve inventarsi il reparto offensivo, con Leao unica punta supportato dal tridente formato da Saelemaekers, Brahim Diaz e dal ristabilito Rebic. Per il resto formazione uguale a quella dell’Olimpico, con il solo Romagnoli che insidia Kjaer al centro della difesa.

La probabile formazione di Gotti

Buone notizie invece per Gotti che, dopo la vittoria sulla Fiorentina, ritrova Pereyra e Zeegelaar al rientro dalla squalifica. Il primo andrà a sostenere l’unica punta Nestorovski, mentre il secondo si posizionerà sulla fascia di competenza, con Stryger Larsen pronto a tornare a destra. Grande abbondanza in attacco per l’Udinese, Okaka e Llorente scalpitano ma dovrebbe essere il match-winner contro la Fiorentina a giocare dall’inizio, con gli altri due pronti a subentrare.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao;

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Zeegelaar, Makengo, Arslan, De Paul, Stryger Larsen; Pereyra, Nestorovski;

Milan-Udinese canale tv:

Il match della 25ª Giornata di Serie A fra Milan e Udinese sarà trasmesso mercoledì 3 marzo alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese)