Michael Roeger oltre ogni aspettativa, l’australiano senza un braccio conquista un nuovo record

Lo sport regala sempre emozioni incredibili e racconta storie davvero pazzesche, fatte di sacrifici, sofferenze, ma anche di imprese, vittorie e coraggio. Tra queste spicca quella di Michael Roeger, para-atleta australiano, classe ’88. Michael, al Sydney Track Classic, ha conquistato un traguardo davvero speciale, stabilendo il nuovo record mondiale dei 5000 metri nella classe T46, che comprende le persone che hanno una sola amputazione sotto o sopra il gomito.

L’impresa di Michael Roeger

Classe ’88, l’australiano ha corso i 5000 metri in 14.00.25 battendo il record mondiale nella classe T46. Posizionandosi terzo nella finale Open B dei 5000 metri, Roeger ha tagliato più di sei secondi il suo precedente record mondiale stabilito nel 2018.Nonostante il suo successo in pista, negli ultimi anni Roeger si è allontanato dagli eventi di media distanza per concentrarsi sulla maratona, un evento per il quale è già stato selezionato per i Giochi Paralimpici di Tokyo. “È passato molto tempo dall’ultima volta che ho avuto una buona esperienza in pista, essendo sulla strada per la maratona, ma sono entusiasta del record del mondo“, ha affermato.

“14.06 era il mio record prima e non avrei gareggiato se non avessi pensato di poterlo battere. L’obiettivo per stasera era di andare sotto i 14, ero appena uscito ma è un ottimo segno per quello che verrà mentre mi dirigo verso la prossima maratona tra sei settimane“, ha aggiunto.

Chi è Michael Roeger

Michael Roeger non è uno che si spaventa facilmente. I comuni mortali hanno paura di serpenti, ragni, topi, ma il tre volte paralimpico ha la resistenza e la velocità per batterli tutti in una corsa a piedi. Michael ha iniziato a praticare para-atletica a 12 anni, quando il sei volte campione paralimpico Neil Fuller ha fatto visita alla sua scuola nella piccola città di Langhorne Creek, nel sud dell’Australia e lo ha incoraggiato a provare le corse.5

Tuttavia, a differenza di Neil, che ha vinto la maggior parte delle sue medaglie d’oro nei 100 metri, Michael era più adatto alla corsa di mezzofondo e ha disputato tre eventi – gli 800 metri T46 maschili, i 1500 metri T46 maschili e i 5000 metri T46 maschili – al debutto alle Paralimpiadi di Pechino 2008. Il suo miglior risultato è stato il settimo posto sui 1500 m, ma molto può cambiare in quattro anni, e al tempo dei Giochi Paralimpici di Londra 2012, Michael era una delle migliori speranze di medaglia della squadra australiana di para-atletica leggera.

Speranze che sono state del tutto deluse la notte prima degli 800 metri T46 degli uomini, quando Michael è stato colpito da un’emorragia gastrointestinale. Ha continuato, determinato a rendere orgogliosi la sua famiglia e gli amici, ma è stato costretto ad abbandonare la gara dopo un solo giro al London Stadium. Ha vinto una medaglia d’oro e tre di bronzo ai Campionati mondiali di atletica leggera IPC e una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio 2016. Ha vinto la medaglia d’oro nella maratona maschile T46 ai Campionati mondiali di atletica leggera 2019, tenuti come parte della maratona di Londra in un record mondiale. Il suo obiettivo è vincere una medaglia d’oro alle Paralimpiadi e, in qualità di attuale detentore del record mondiale T46 nei 1500, 5000 e maratona, Michael non ha mai avuto un obiettivo migliore.