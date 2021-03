Daniil Medvedev, questione di… baffi! Ma non chiamatela scaramanzia

Daniil Medvedev sorride al Miami Open. Il tennista russo ha battuto in estrema facilità il rivale Yen-Hsun Lu ieri, con un doppio 6-2. A colpire gli spettatori del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense, non è stata la vittoria di Medvedev, ma il suo nuovo look.

Questione di baffi

Il mondo n. 2 raramente si fa vedere con molti peli sul viso. Ma in Florida ha deciso di portare i baffi. Non sembra però essere una questione di superstizione, anche se Medvedev ha deciso di lasciare i baffi per tutta la durata del torneo e di raderli anche in caso di vittoria.

“Li lascerò per questo torneo, ma probabilmente dopo il torneo, anche se lo vinco, nessuna superstizione, li raderò. L’ho fatto solo per divertimento. Sto solo sperimentando, forse la prossima volta farò qualcos’altro“, ha raccontato Medvedev.

“L’anno scorso, all’inizio dell’anno, stavo facendo un servizio fotografico e mi stavano radendo per il servizio fotografico, e mi hanno lasciato i baffi per pochi minuti. Ho pensato qualcosa del tipo, “Non è poi così male”. Era un po’ diverso perché avevano rasoi speciali e cose del genere, quindi penso che avessero un aspetto migliore. Da quel momento ho sempre pensato, ‘Ok, ci sarà un momento in cui lo farò solo per divertimento per un torneo o qualcosa del genere.’ Quindi probabilmente dopo Miami, li raderò, ma per questo torneo sarà così e vediamo cosa dice la gente“.

Medved ha dovuto far passare un po’ di tempo prima di potersi far crescere i baffi in questo modo: “non mi rado molto. Di solito mi faccio la barba prima dei tornei, quindi penso che questo sia stato probabilmente un mese, direi. Non me lo ricordo davvero. La mia barba non cresce molto velocemente“.