Non solo il matrimonio, quante cose cambiano in un anno: Maverick Vinales diventerà presto padre, adesso manca solo il titolo Mondiale

Il 2021 è un anno davvero speciale per Maverick Vinales. Inizia una nuova vita per il pilota spagnolo della Yamaha. No, non stiamo parlando dell’addio al compagno di squadra Valentino Rossi, passato in Petronas, sostituito nel team ufficiale da Quartararo. A rendere speciale il 2021 di Vinales sono degli eventi ‘extra-sportivi’ davvero speciali, che potrebbero condizionarlo positivamente nelle sue prestazioni in pista, motivandolo a far bene e, quindi, portandolo a lottare per la vittoria del titolo Mondiale.

Il matrimonio

Il 10 febbraio il post sorprendente: Vinales, postando la foto di due mani, con un focus particolare sui tatuaggi fatti nelle dita, una chiave ed un buco della serratura, ha annunciato il suo matrimonio con Raquel. “Amandola per sempre”, ha scritto su Instagram.

Raquel

Raquel Subirà Montesinos, questo il nome della moglie di Vinales, è molto riservata. Su di lei non si sa molto e i suoi profili social sono off-limits. Da qualche ricerca sul web sembra che anche lei sia di Roses, come suo marito, ma non è noto ancora come e quando si siano conosciuti.

Maverick Vinales presto papà

“Bene ragazzi …. da dove cominciare? Sono così felice per tutte le benedizioni che abbiamo nella nostra famiglia. In un solo anno la mia vita è cambiata così tanto ed è diventata la vita che ho sempre sognato, ho sposato la ragazza migliore del mondo e stiamo aspettando la nostra piccola Nina. Grazie Queen per essere la persona che crede sempre in me e per essere il mio miglior supporto quando le cose vanno male, senza di te questo non sarebbe possibile. Non vedo l’ora di avere la nostra bambina😍. Ti amo per sempre 🔐👨‍👩‍👧Mi manchi !!!!”, nella notte, Vinales, in quarantena a Doha in vista degli imminenti test di MotoGp, ha scritto queste dolcissime parole, postando il video di un’ecografia. Non è chiaro quando la piccola Nina dovrebbe venire al mondo, ma dal video postato dal pilota Yamaha è già visibile un bel pancino, quindi la gravidanza dovrebbe essere già abbastanza ‘avanzata’.

Il Mondiale

Beh, inutile dire che per manca quindi solo la ciliegina sulla torta! Il 2021 è l’anno giusto per Vinales per conquistare il suo primo titolo Mondiale nella categoria regina. Il matrimonio e l’arrivo della piccola Nina motiveranno il pilota Yamaha più che mai: adesso ha due bellissime fanciulle a cui dedicare le sue vittorie.