Marc Marquez non correrà in Qatar: inizio di stagione amaro per lo spagnolo

La stagione 2021 di MotoGp non inizia col piede giusto per Marc Marquez. Dopo l’entusiasmo creato nelle ultime settimane con foto e video postate sui social, a far sognare tutti i suoi fan, che facevano sperare un grande ritorno in pista nonostante il brutto infortunio e tutte le conseguenze fisiche che gli ha causato, lo spagnolo è costretto a rinunciare alle due gare in programma in Qatar.

L’annuncio sui social

Marquez, partito per il Qatar per sottoporsi al vaccino anti-Covid, è stato costretto a comunicare una deludente notizia a tutti i suoi fan. L’annuncio è arrivato sui social, dove Marquez ha comunicato che non parteciperà alle due gare in programma sul circuito di Losail.

“Dopo l’ultimo check-up con lo staff medico, mi hanno consigliato di non partecipare alle due gare in Qatar, quindi continueremo col recupero per tornare a gareggiare il prima possibile“.

La decisione dei medici

Nella revisione effettuata sul corridore spagnolo dall’equipe medica guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, a 15 settimane dall’intervento per una pseudoartrosi infetta dell’omero destro, è stata riscontrata una buona risposta clinica dopo l’intensificazione della sua formazione. Tuttavia, considerando il periodo di tempo e lo stato attuale del processo di consolidamento osseo, i medici ritengono prudente e necessario non accelerare il rientro in pista di Marquez dopo un periodo così inattivo, ed evitare di mettere a rischio l’omero in un’intensa competizione. Marquez sarà sottoposto a un altro controllo medico lunedì 12 aprile e, quindi, sembra altamente improbabile che l’otto volte campione del mondo parteciperà anche al Gran Premio di Doha. Resta sintonizzato su motogp.com per essere il primo a sapere se il Gran Premio del Portogallo sarà teatro del ritorno dello spagnolo.