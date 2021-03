“Vaffanc**o alla Juventus”, accuse e insulti firmati Loredana Berté: la colpa è dello… share

Loredana Berté non è un tipo che ama mandarle a dire, preferendo esprimere senza peli sulla lingua il proprio punto di vista.

La cantante 71enne anche ai microfoni d Radio Kiss Kiss non ha esitato ad alzare il tiro delle proprie dichiarazioni, puntando il dito addirittura contro Meghan Markle e la Juventus, colpevoli di averle abbassato lo share durante la serata del Festival di Sanremo a lei dedicata. Loredana Berté infatti ha presentato il suo nuovo singolo ‘Figlia di’, intrattenendo poi i telespettatori con alcune sue performances che non hanno comunque ottenuto un alto numero di ascolti a causa proprio della Juventus.

“Vaffanculo Juventus”

Proprio nella serata in cui Loredana Berté è stata ospite di Sanremo 2021, la Juventus è scesa in campo contro il Porto negli ottavi di Champions League, andando addirittura ai supplementari e togliendo telespettatori alla cantante 71enne. Stessa cosa accaduta anche a causa della clamorosa intervista di Harry e Meghan Markle, andata in onda quella stessa sera. Per questo Loredana Berté non le ha mandate a dire: “tre vaffa? Il primo a Meghan Markle che ha rotto con l’intervista dove diceva stronzate contro la Regina. Il secondo è per i no-vax! Il terzo e ultimo alla Juve, perché mi ha rovinato la serata con i tempi supplementari abbassandomi lo share!”.

“Bugo? Braccia rubate all’agricoltura”

Infine, Loredana Berté si è soffermata anche sui cantanti che si sono sfidati sul palco dell’Ariston, non dimostrandosi tenera con alcuni di loro. Tra i più criticati dalla 71enne non poteva che esserci Bugo, nei confronti del quale la Berté ha utilizzato parole durissime: “penso che abbiano sbagliato mestiere. Hanno tirato certe stecche che mi veniva da tirare le scarpe alla televisione. Bugo? Braccia rubate all’agricoltura! Mi sono piaciuti tantissimo i Maneskin, Madame, Elodie, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Achille Lauro, Fedez e Francesca Michielin. Gli altri? Zero assoluto!”.