Lina e Lisa Hurtig, dal bacio ‘mondiale’ al figlio in arrivo: un calcio al pallone e… ai pregiudizi

Un calcio ai pregiudizi, lo stesso che in carriera hanno dato spesso ad un pallone. Lina Hurtig e sua moglie Lisa Lantz vivono il loro amore alla luce del sole, senza curarsi di ciò che possa pensare la gente e delle cattiverie che potrebbero subire, urlando al mondo i propri sentimenti.

La loro unione si prepara ad essere ora ulteriormente rinsaldata, dal momento che la giocatrice della Juventus Women e la sua consorte aspettando un bambino, che nascerà tra qualche mese. L’annuncio in un video postato dal club bianconero sui propri canali ufficiali, in cui Lina Hurtig sottolinea di essere impaziente di diventare mamma insieme a sua moglie Lisa, che le permetterà di coronare il sogno di una vita.

Compagne di squadra

L’amore tra Lina Hurtig e la moglie Lisa Lantz nasce proprio su un campo di calcio, durante le esperienze sportive che le due giocatrici vivono nel corso delle rispettive carriere. Il primo incontro avviene all’Umea nel 2014, per proseguire poi in Svezia al Linkoping, dove entrambe si trasferiscono nel 2017. Nel corso degli anni il loro amore sboccia e cresce, finché Lina e Lisa non diventano una vera e propria coppia. Lo scorso agosto le carriere sportive si dividono, perché Lina decide di trasferirsi alla Juventus Women in cerca di nuove sfide. Alla fine del primo anno in bianconero, le due decidono di provare ad avere un bambino, riuscendoci in breve tempo: “ci siamo rivolte a una clinica privata in Svezia ed è stato tutto molto veloce – le parole di Lisa – sono scoppiata a piangere quando l’ho saputo e ho chiamato Lina, lei non ci credeva“.

Il bacio ai Mondiali

Lina Hurtig e Lisa Lantz non è la prima volta che finiscono sotto i riflettori, essendoci già state un anno e mezzo fa durante i Mondiali in Francia. Subito dopo una partita della Svezia, Lina baciò la sua Lisa a favore di telecamera e l’immagine fece il giro del mondo in poco tempo: “dopo la partita ero felicissima – le parole di Lina – e stavo semplicemente festeggiando con mia moglie, non mi aspettavo che quel gesto sarebbe diventato virale“. Una storia molto semplice e genuina quella tra Lisa e Lina, iniziata sul campo da calcio e proseguita tra appuntamenti al cinema e cene a lume di candela, dalle quali ne è nato un amore che tra qualche mese si rinsalderà con l’arrivo di un bambino. “Non mi dispiacerebbe se volesse giocare a calcio – sorride la giocatrice della Juventus Women – ma crescerà facendo quello che vuole, l’importante è che sia felice. Per me stare con Lisa è la cosa più importante del mondo, è naturale. Sarò felice se potrò essere d’ispirazione per altre persone, ma non mi reputo un modello per gli altri“.