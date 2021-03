Juventus-Porto, Demiral regala un rigore ai portoghesi: per i bianconeri adesso si fa dura [VIDEO]

Si complica la rimonta della Juventus, già sotto all’Allianz Stadium contro il Porto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Colpa di un’ingenuità di Demiral, che atterra Taremi in area di rigore e costringe l’arbitro a fischiare il calcio di rigore. Dal dischetto Sergio Oliveira non sbaglia, permettendo al Porto di passare in vantaggio e complicando la serata della Juventus.

Fallo

Rigore per il Porto che non sbaglia#JuvePorto 0-1pic.twitter.com/V9542RLU4e — Agostino (@Agostin11898727) March 9, 2021