Macché qualificazione, la Juventus in tasca ha l’abbonamento ‘Champions’ alle umiliazioni

Gli ottavi di Champions League si confermano amari per la Juventus, che esce di scena a testa bassa proprio come successo nella scorsa stagione, quando fu il Lione ad eliminare i bianconeri a un passo dai quarti.

Quest’anno è il Porto ad estromettere la squadra di Pirlo dalla massima competizione europea, confermando di avere ormai acquisito un abbonamento alle umiliazioni europee. Una prestazione perfetta quella dei portoghesi che, nonostante l’inferiorità numerica arrivata a inizio ripresa, riescono a resistere alla Juventus e a segnarle addirittura il 2-2 nel secondo tempo supplementare, prima del definitivo 3-2 di Rabiot.

Juventus deludente

Come accaduto all’andata, la Juventus regala letteralmente i primi 45 minuti di gioco al Porto, andando sotto nel punteggio e dovendo segnare due gol per poter raggiungere almeno i tempi supplementari. Troppo molle la squadra di Pirlo, che si fa sorprendere prima del ventesimo minuto da Sergio Oliveira, che trasforma un rigore ingenuamente concesso da Demiral. La Juventus accusa il colpo e si ritrova a inseguire, complicandosi maledettamente una partita in cui sarebbe bastato l’1-0 per accedere al turno successivo. Nella ripresa la situazione migliora e i bianconeri passano in vantaggio con l’uno-due di Chiesa, sfruttando anche l’espulsione di Taremi. Ma nel momento di spingere, la Juve si ferma facendosi portare ai supplementari. L’errore di Szczesny al 115° minuto condanna la squadra di Pirlo, che riesce comunque a trovare il 3-2 che, tuttavia, non basta per la qualificazione.

Ronaldo bocciato

Assente ingiustificato nella serata dell’Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo regala contro il Porto una delle sue peggiori prestazioni in maglia bianconera. Sempre fuori dal gioco e mai pericoloso, il portoghese si affloscia al cospetto dei suoi connazionali, graziandoli in numerose occasioni. Una partita mal interpretata dall’inizio alla fine, condita da numerosi errori banali che certificano il calo di CR7 in queste ultime settimane. Un momento tremendo per abbassare il livello delle proprie prestazioni, considerando l’esito di questo doppio confronto con il Porto. La stagione della Juventus e di Ronaldo adesso si complica maledettamente, con la sola Coppa Italia come trofeo al momento alla portata. I dieci punti di svantaggio dall’Inter in campionato non sembrano al momento recuperabili, ma il calcio come è noto cambia in fretta, dunque ai bianconeri non resta che rimboccarsi le maniche per evitare che questa stagione si trasformi in un incubo.