La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A regala come anticipo serale del sabato un affascinante Juventus-Lazio, match dall’alto tasso tecnico che pesa tantissimo sull’economia del campionato. I bianconeri si ritrovano ad affrontare una squadra riposata, dal momento che i biancocelesti non sono scesi in campo nel turno infrasettimanale per via della mancata presentazione del Torino all’Olimpico causa Covid. Un elemento a favore per la squadra di Inzaghi, che potrà sfruttare la maggiore brillantezza fisica per far male a Ronaldo e compagni.

La probabile formazione di Pirlo

Piena emergenza per Andrea Pirlo, che perde per la sfida contro la Lazio anche Rodrigo Bentancur, risultato positivo al Coronavirus. Rientra invece Cuadrado, che andrà a schierarsi nella linea a 4 di difesa con Demiral, Danilo e Alex Sandro. A centrocampo ci saranno Rabiot e McKennie a formare l’asse centrale, con Chiesa e Ramsey (favorito su Bernardeschi) sulle fasce. In attacco la coppia Ronaldo-Kulusevski, con lo svedese in pole su Morata.

La probabile formazione di Inzaghi

Novità di formazione per Simone Inzaghi che, a causa dell’infortunio di Manuel Lazzari, potrebbe inserire Lulic a destra e spostare Marusic nei tre dietro. In tal caso, l’altra fascia sarebbe affidata a Fares, con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto a completare il centrocampo. In attacco la coppia Correa-Immobile, mentre in difesa è confermata la presenza di Hoedt e Acerbi con Musacchio ancora una volta in panchina.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Danilo, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, McKennie, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo;

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Hoedt; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile;

Juventus-Lazio canale tv:

Il match della 26ª Giornata di Serie A fra Juventus e Lazio sarà trasmesso sabato 6 marzo alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky (Segui la Juventus contro Lazio (06/3) e Torino (03/4) solo su DAZN. 9,99€/mese)