Un poker importantissimo: quante soddisfazioni questa Giovane Italia! La Nazionale U21 vola ai quarti degli Europei

E’ l’Italia dei giovani! I giovani hanno voglia di dimostrare ciò di cui sono capaci e, soprattutto i giovani dello sport, lo stanno dimostrando in una maniera fantastica. Nelle ultime settimane non sono i campioni più esperti a far impazzire di gioia gli appassionati di sport italiani, ma i giovani talenti e le giovani promesse azzurre. Dal tennis alla MotoGP, passando per il calcio: sono gli Under 25 a far vibrare i cuori degli amanti di sport.

L’Italia U21

L’Italia U21 ha conquistato oggi una vittoria importantissima contro la Slovenia, nell’ultima e decisiva giornata della fase a Gironi degli Europei U21. Un secco 4-0, conquistato grazie alla doppietta di Cutrone (che ha sbagliato anche un calcio di rigore) e alle reti dei suoi compagni Maggiore e Raspadori. Un successo che vale tanto: la Nazionale italiana U21, infatti, grazie al secondo posto nel girone, alle spalle solo della Spagna, vola direttamente ai quarti di finale della rassegna europea, che si terranno a partire dal 31 maggio 2021. Il 2-0 della Spagna alla Repubblica Ceca consente alla Nazionale iberica di chiudere il girone al primo posto. Solo domani, la squadra di Paolo Nicolato, che per la terza volta consecutiva non riesce a chiudere un match con tutti gli 11 giocatori in campo, saprà quale sarà la sua avversaria ai quarti, ovvero la prima classificata del Gruppo D.

I giovani italiani negli altri sport

E’ un’Italia giovane, giovanissima, quella che fa sognare gli amanti dello sport. Oltre all’Italia U21, nelle ultime settimane hanno fatto saltare di gioia sui divani le prestazioni di Pecco Bagnaia, terzo al Gp del Qatar, al suo esordio sulla Ducati del team ufficiale, ma anche i ‘ragazzetti’ del tennis, in particolar modo Lorenzo Musetti, con la sua settimana super ad Acapulco, ma anche Sinner e Sonego.