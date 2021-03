Spettacolo ed emozioni nel derby Inter-Milan di Serie A femminile, una partita ricca di emozioni e caratterizzata dal poker d’autore firmato Valentina Giacinti, capace di trascinare alla vittoria la squadra rossonera.

Un 1-4 che non ammette repliche, firmato interamente dall’attaccante della squadra allenata da Maurizio Ganz, riuscita ad arrampicarsi a quota 16 gol in campionato, ben 53 con la maglia del Milan. Una partita che inizia male però per la formazione ospite, che passa in svantaggio dopo undici minuti in seguito al gol di Moeller, che sorprende Korenciova. L’1-0 però dura lo spazio di cinque giri di lancette, fino a quando Valentina Giacinti non dà inizio al suo personale show che le permette di segnare tre gol in un tempo: al 16°, al 33° e al 39°. Un’impresa riuscita nei derby sia maschili che femminili l’ultima volta a José Altafini, ben sessantuno anni fa!

Poker nella ripresa

L’Inter nella ripresa prova a risalire la china, ma è ancora Valentina Giacinti ad andare a segno al 65° minuto di gioco, firmando il poker più veloce nella storia della Serie A femminile. La squadra nerazzurra non riesce a rientrare in partita nel finale, così al triplice fischio il Milan può esultare per una vittoria che gli permette di rimanere al secondo posto e ricacciare indietro il Sassuolo di cinque punti, mantenendo dunque una distanza di sicurezza dalle neroverdi. Una giornata indimenticabile per Valentina Giacinti, che aggancia Cristiana Girelli in testa alla classifica marcatori a 16 gol e si porta a quota 53 con la maglia del Milan.