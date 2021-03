La mano si deforma e le dita si spostano in modo innaturale: terribile infortunio per Jamille Matt

Il match tra Forest Green Rovers e Bolton non verrà facilmente dimenticato da Jamille Matt, attaccante dei padroni di casa vittima di un terribile infortunio alla mano destra. Il giamaicano è diventato sfortunato protagonista dei primi minuti di gara quando, in seguito ad uno scontro di gioco con MJ Williams, ha visto le dita della sua mano spostarsi in maniera innaturale, situazione che gli ha provocato un dolore lancinante. Immediati i soccorsi per Matt, le cui condizioni sono apparse subito gravi considerando anche l’aspetto della sua mano.

Ipotesi frattura

I primi esami hanno mostrato alcune fratture alle dita della mano, ma nelle prossime ore verranno svolti ulteriori test che definiranno in maniera chiara l’entità del danno subito da Jamille Matt. Le immagini della mano dell’attaccante giamaicano hanno fatto immediatamente il giro del web, diventando virali sui social a causa delle condizioni delle dita, non solo spostate ma anche insanguinate. Davvero un brutto infortunio per Matt, costretto adesso ad osservare un periodo di riposo prima di poter rientrare in campo.