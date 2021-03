Icardi, ma che combini? Insulta pesantemente Wanda Nara sui social: “la mia cagna” [FOTO]

Questa volta Mauro Icardi l’ha combinata davvero grossa, insultando pesantemente Wanda Nara senza però accorgersene. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha definito bonariamente sua moglie “una cagna” a corredo di un post pubblicato su Instagram, scatenando però una vera e propria bufera. I suoi followers infatti si sono divisi tra quelli che hanno compreso l’ironia e altri che invece hanno puntato il dito contro Icardi, accusandolo di leggerezza e superficialità.

La replica di Wanda Nara

Il post incriminato ritrae Mauro Icardi con Wanda Nara e Tano, uno dei cani della coppia, seduti in un parco di Parigi. A questa foto, l’attaccante del PSG ha accompagnato la didascalia in questione: “il mio cane e la mia cagna“, spingendo Wanda Nara a replicare: “come sei divertente” aggiungendo una emoji ironica. Una reazione che conferma come l’argentina non abbia preso benissimo la mossa di suo marito, che stavolta avrebbe potuto evitare questa caduta di stile nei confronti della sua compagna.