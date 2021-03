Assurdo in Colombia, crolla uno schermo in diretta tv: schiacciato un giornalista [VIDEO]

Un episodio terrificante si è verificato durante una delle trasmissioni di ESPN Colombia, andata in onda subito dopo la sfida di Champions League tra Juventus e Porto. Nel corso della diretta, un pesantissimo televisore si è staccato dalla parete e ha letteralmente schiacciato Carlos Orduz, giornalista colombiano, finito pesantemente contro la scrivania a causa dell’urto. Le telecamere hanno immediatamente staccato dall’immagine panoramica e si sono concentrate sul conduttore, che ha lanciato la pubblicità per facilitare l’intervento dei soccorsi.

Le condizioni del giornalista

Nonostante il tremendo urto, il giornalista colombiano ha evitato clamorosamente conseguenze fisiche, riportando solo qualche graffio e alcune escoriazioni. Inizialmente, le urla della gente presente in studio aveva fatto temere il peggio, ma è stato lo stesso Carlos Orduz a postare un video sui social per tranquillizzare tutti coloro che si erano allarmati per le sue condizioni. Queste le sue parole nella clip pubblicata su Twitter: “a chi mi ha scritto e mi ha salutato per l’incidente di ieri sera, devo dirvi che sto bene. Grazie a Dio, dopo i controlli medici e i conseguenti esami, è stato escluso qualsiasi problema, solo un livido e un colpo al naso (nessuna frattura). Saluti e grazie“.