La Lazio, il reality ‘Campioni’ e la lite tra Bugo e Morgan: chi è Gilles Rocca, il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 [FOTO]

L’Isola dei Famosi 2021 si prepara a regalare il solito spettacolo, uno show da non perdere durante il quale i naufraghi scelti dalla produzione si daranno battaglia in Honduras per portare a casa la vittoria finale.

Tra i protagonisti del reality di Canale 5 c’è anche Gilles Rocca, uno dei due sportivi presenti sull’isola insieme a Paul Gascoigne. Un personaggio curioso e particolare, finito sotto i riflettori di recente per essere stato ripreso durante la lite tra Bugo e Morgan, avvenuta in occasione del Festival di Sanremo del 2020. In quell’occasione, presentandosi sul palcoscenico dell’Ariston nel ruolo di fonico, Gilles Rocca venne immortalato dalle telecamere e divenuto famoso sui social, vedendo aumentare i suoi followers su Instagram da 4000 a 11000 in poche ore.

Chi è Gilles Rocca

Nato a Roma, l’imprenditore 38enne deve il suo nome di origine francese a Gilles Villeneuve, scomparso qualche mese prima della sua nascita. I genitori gestiscono un’azienda che si occupa di noleggio e assistenza tecnica di strumenti musicali, in cui lavora anche lo stesso Gilles, riuscito grazie a questo impiego a partecipare a ben 19 Festival di Sanremo, compreso quello della lite tra Bugo e Morgan. Oltre all’azienda di famiglia, Gilles Rocca è anche attore e regista, ma prima di intraprendere questa carriera ha sognato di sfondare nel mondo del calcio. Ha giocato infatti per 4 anni nelle giovanili della Lazio, prima di passare al Cervia e partecipare alla seconda stagione del reality di casa Mediaset ‘Campioni, il sogno‘. La sua esperienza è durata lo spazio di pochi mesi, fino a un brutto infortunio che lo ha costretto ad appendere le scarpe al chiodo alla giovane età di 21 anni.

Il cinema

Una volta chiusa la carriera calcistica, Gilles Rocca ha iniziato subito quella di attore nella fiction ‘Carabinieri‘, dove ha recitato insieme ad Alessia Marcuzzi e Luca Argentero. E’ stato il primo di una lunga serie di ruoli interpretati da Rocca, che lo hanno portato a recitare anche in Don Matteo, Distretto di polizia, Ris, Cesaroni, Le tre Rose di Eva, Rimbocchiamoci le maniche e Nero a Metà. E’ riuscito a ritagliarsi una parte anche nel cinema, ottenendo il ruolo da protagonista in ‘Tre Tre tocchi‘ diretto da Marco Risi, recitando anche in ‘Natale a Londra‘. Anche da regista, Gilles Rocca ha ottenuto importanti riconoscimenti come: il Premio ‘Massimo Troisi’ alla regia e il premio come miglior Docufilm e come miglior regista grazie a ‘Tulipani di seta nera’. Tra i suoi cortometraggi più importanti c’è anche ‘Metamorfosi’, in cui veste sia i panni di regista che di attore. L’argomento, incentrato sulla violenza nei confronti delle donne, ha impressionato Isabella Rauti, ex consigliere per le pari opportunità, diventando un documento ufficiale del Ministro degli Interni.

L’Isola dei Famosi 2021

Gilles Rocca sarà uno dei protagonista dell’Isola dei Famosi 2021, che gli permetterà di affrontare un’esperienza mai vissuta prima. In Honduras, l’attore e regista 38enne porterà tre oggetti molto importanti: la foto della fidanzata Miriam, una bandana che usa sempre quando va in moto e degli orecchini a cui è particolarmente legato. In carriera ha partecipato e vinto a Ballando con le Stelle nell’edizione del 2020, trionfando in coppia con Lucrezia Lando. Nella vita privata fa coppia con Miriam Galanti, anche lei di professione attrice. E’ divenuta famosa per ‘Scarlett’, pellicola in cui ha vestito i panni della protagonista. Alcune foto della coppia sono rintracciabili su Facebook, dove Gilles e Miriam hanno condiviso degli scatti delle loro vacanze insieme.