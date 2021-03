La pandemia, il lavoro che non c’è e le tasse universitarie da pagare. Problemi grossi per i giovani di oggi, costretti ad aggrapparsi alla propria famiglia per poter proseguire gli studi, sognando un futuro migliore con una laurea in mano.

Carlos Alegre, un ragazzo spagnolo di 24 anni, ha però deciso di rimboccarsi le maniche senza gravare sull’economia familiare, conciliando il suo lavoro da rider con gli studi presso la Scuola meccanica motociclistica andalusa di Malaga. Spesso però la sua occupazione non gli permette di prepararsi a dovere per gli esami, così tra una consegna e l’altra non è difficile vederlo ripassare qualche appunto sotto la tenue luce di un lampione.

La foto virale

Abitudini particolari quelle di Carlos Alegre, che adesso molti conoscono, dopo la pubblicazione sui social di una foto che ritrae il 24enne spagnolo intento a studiare sotto ad un faro, con il proprio scooter da rider parcheggiato al suo fianco. Un’immagine diventata subito virale sui social all’insaputa di Carlos, venuto a conoscenza di questa situazione solo grazie ai suoi amici, che gli hanno fatto notare la sua improvvisa popolarità. La foto è stata postata infatti sul profilo Facebook della Guardia Civile spagnola, intraprendendo da lì un percorso che l’ha condotta fino agli occhi di Marc Marquez, il quale ha voluto fare una sorpresa al giovane Carlos.

Il regalo di Marc Marquez

La foto di Carlos Alegre seduto a studiare sotto un lampione ha fatto il giro del web e dei social, arrivando fino al cellulare di Marc Marquez, rimasto impressionato dalla forza di volontà di questo giovane ragazzo spagnolo. Un atteggiamento che l’otto volte campione del mondo ha deciso di premiare, inviando un messaggio a Carlos e invitandolo ad uno dei Gran Premi del Mondiale 2021 di MotoGP. Un gesto da applausi quello di Marquez, che non è passato certamente inosservato: “ciao Carlos, ho visto la tua foto che è diventata virale. Apprezzo molto il tuo sforzo e i tuoi sacrifici. Credo che, nella vita, lottare per qualcosa sia fondamentale. Ti invito ad assistere a un GP quando tutto sarà tornato alla normalità. Ti mostreremo le nostre moto: so che è il tuo sogno. E poi mi farebbe piacere conoscerti“. Una storia a lieto fine per un ragazzo umile e semplice come Carlos, riuscito a fare breccia nel cuore del suo idolo grazie alla passione per lo studio, per la quale ha scelto di sacrificare anche il proprio tempo libero.