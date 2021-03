DAZN, la principale piattaforma sportiva mondiale, ha acquisito i diritti per trasmettere tutta la Serie A in Italia dal 2021 al 2024, diventando così il principale broadcaster della competizione per le prossime tre stagioni.

Un accordo storico, con cui DAZN offre la copertura di 10 partite per giornata e una vittoria per i tifosi di calcio in Italia che ora potranno godere dei match di Serie A su un’unica piattaforma. In questo modo, DAZN triplica la propria copertura del campionato italiano che, dal 2018, includeva 114 partite a stagione.

Per tre stagioni (2021-24), DAZN trasmetterà un totale di 266 partite (7 a giornata) di Serie A in esclusiva e un totale di 114 partite (3 a giornata) in co-esclusiva: un punto di svolta fondamentale nel passaggio del consumo sportivo dalla pay TV tradizionale all’OTT e il più importante accordo di streaming sportivo mai realizzato in Europa.

James Rushton, Co-CEO, DAZN Group, ha dichiarato: “Siamo entusiasti del fatto che DAZN sia per la Serie A, in Italia, la principale destinazione sportiva premiando i fan con la copertura completa di tutto il Campionato. L’obiettivo di DAZN, infatti, è quello di rendere gli eventi e i contenuti sportivi premium accessibili ad un numero sempre maggiore di tifosi e questo accordo conferma il nostro impegno nel proseguire lungo il percorso votato all’innovazione. L’investimento fatto è strategico per accelerare ulteriormente la crescita in uno dei nostri mercati principali mentre prosegue con successo e si consolida lo sviluppo a livello globale.”

L’offerta multisport di DAZN in Italia

Ad oggi gli appassionati di calcio possono godere della Serie A TIM, della Serie BKT e alcune tra le migliori competizioni calcistiche internazionali tra cui LaLiga, Ligue1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS ed Eredivisie, oltre ad alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine. Ma DAZN non è solo calcio. Gli utenti in Italia potranno godere anche di un’offerta multisport completa con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e rugby con Guinness PRO14, oltre a un ricco catalogo di DAZN Originals e altri contenuti sportivi.