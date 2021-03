Casey Stoner ha trasmesso la passione per lo sport, per la velocità e l’adrenalina alle sue due figlie. Ritiratosi ormai da anni dal mondo delle due ruote, l’ex pilota australiano non è di certo uno che sa stare con le mani in mano, anzi.

Il 35enne, padre di Caleya Maria e Alessandra Maria, trascorre gran parte del suo tempo con le figlie, alle quali ha trasmesso la passione per lo sport, ma non solo. Sui profili di Casey e della moglie Adri, infatti, sono frequenti i video nei quali le piccole danno da mangiare, in totale autonomia, ai cavalli, o aiutano i genitori nelle faccende, come ad esempio lavare l’automobile.

Non poteva mancare però una parentesi sportiva: le figlie di Stoner già guidano, sia le moto che le auto, ovviamente quelle adatte alla loro età, ma non solo. Nella loro tenuta c’è anche un campo da tennis, dove le piccole possono provare a fare qualche scambio o imparare a giocare a questo affascinante sport. Ma non finisce qui: le bambine sanno già anche andare a cavallo, girano in moto d’acqua con papà Casey che ha anche insegnato loro a guidare i kart.

Il divertimento sotto la pioggia

Una famiglia genuina, amante dello sport, dell’avventura ma anche della natura. Negli ultimi giorni, sui profili social di Casey e della moglie Adri sono stati pubblicati dei bellissimi video che mostrano l’ex pilota di MotoGp che si diverte, o meglio fa divertire, le figlie sotto l’incessante pioggia australiana, su una tavola da ‘mini surf’. Papà Casey trascinava a tutta velocità la tavola con sopra, a turno, le figlie, che tenendosi saldamente ai ganci, si divertivano a ‘scivolare’ sull’enorme pozzanghera venutasi a creare per la pioggia.