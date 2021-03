Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, la nuova Ferrari SF21 si è svelata al mondo ma ha lasciato un pizzico di amaro in bocca.

Niente a che fare con il potenziale della monoposto, che scenderà per la prima volta in pista nei test in Bahrain in programma dal 12 al 14 marzo, bensì in riferimento alla livrea che ha lasciato di stucco parecchi tifosi. Una scelta difficilmente condivisibile quella di rovinare lo storico ‘Rosso Ferrari‘ con un verde fluo, completamente estraneo al contesto cromatico in cui è stato inserito. Un vero e proprio pugno in un occhio, che ha fatto sobbalzare appassionati e addetti ai lavori, che mai si sarebbero aspettati una scelta simile, contraria a quella che è la storia della Ferrari e del suo colore ‘Rosso‘.

I particolari della livrea

La livrea della Ferrari SF21 è apparsa con un colore bi-tono, un rosso opaco e un (quasi) amaranto nella parte posteriore, per omaggiare i 1000 Gran Premi festeggiati al Mugello nel 2020. Aumentata la presenza del nero, è sparito invece il tricolore che è rimasto solamente sul musetto intorno al simbolo del Cavallino.

L’attenzione maggiore però l’ha catturata il verde fluo del logo Mission Winnow, piazzato sul cupolone della SF21 per creare un contrasto tutt’altro che affascinante. Una scelta difficile da comprendere quella di Mattia Binotto e dei suoi uomini, riusciti a rovinare una livrea che senza quella spruzzata di verde sarebbe stata perfetta. Decisione che si è rivelata essere il primo flop di questo 2021, con la speranza che resti l’unico in vista del Mondiale 2021, in cui la Ferrari sarà chiamata a riscattare un 2020 davvero pessimo.

La livrea

Mattia Binotto ha poi analizzato la livrea, spiegando i motivi che hanno spinto la Ferrari a dare questa particolare colorazione alla SF21: “per questa stagione abbiamo anche cambiato la livrea – le parole del team principal della Ferrari – come potete vedere il posteriore della monoposto richiama l’amaranto, colore della prima Ferrari da corsa, la 125S. È la tonalità di rosso che avete visto la passata stagione al Mugello, quando abbiamo festeggiato i mille Gran Premi della Scuderia. È la stagione delle sfide e vogliamo ripartire dalla nostra storia, il rosso Ferrari, proiettandoci nel futuro“.

Il siparietto Leclerc-Sainz

I due piloti della Ferrari hanno commentato poi la livrea in un video, postato dalla scuderia di Maranello sui propri canali social. Questo il loro scambio di battute:

Carlos Sainz: “Charles, cosa pensi della vettura?”

Charles Leclerc: “la adoro, i colori mi piacciono, rispetto all’anno scorso sono più scuri e mi piacciono molto le sfumature di rosso nella parte posteriore della macchina”.

Carlos Sainz: “il verde non ce l’aspettavamo eh? È stato deciso una settimana fa”.

Charles Leclerc: “sì è stato un cambiamento dell’ultimo minuto ma inizio ad abituarmici a vederlo sulla macchina”.

Carlos Sainz: “la macchina è dietro di noi e si sta preparando per i primi giri domani. Faremo dieci giri a testa. Sarà un primo inizio, poi da venerdì si fa sul serio. Sei pronto Charles?”

Charles Leclerc: “assolutamente”.

La scheda tecnica della SF21

Power unit 065/6

Cilindrata 1600 cc

Regime di rotazione massimo 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Configurazione V6 90°

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

Sistema ERS

Configurazione Sistema ibrido di recupero dell’energia attraverso motogeneratori elettrici

Pacco batteria Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Capacità massima pacco batterie 4 MJ

Potenza massima MGU-K 120 kW (161 cv)

Regime di rotazione massimo MGU-K 50.000 giri minuto

Regime di rotazione massimo MGU-H 125.000 giri minuto

Vettura

Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 752 kg

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo

Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod)

Sospensioni posteriori a tirante (pull-rod)

Ruote anteriori e posteriori: 13″