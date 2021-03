Anche la Ferrari ‘copia’ dai migliori: c’è un pizzico di Mercedes sulla nuova SF21

La nuova Ferrari SF21 è stata finalmente mostrata al mondo, i riflettori si sono accesi sulla livrea della monoposto del Cavallino affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz, che avranno il compito di riscattare la pessima stagione appena trascorsa, iniziando al meglio quella che è in procinto di partire.

La colorazione della SF21 ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, spiazzati soprattutto dalla spruzzata di verde sul cofano, colpevole di creare un contrasto cromatico che mal si addice alla storia della Ferrari. Guardando però oltre la livrea, gli occhi degli addetti ai lavori si sono soffermati sulle zone in cui gli ingegneri in rosso hanno sfruttato i gettoni di sviluppo concessi dal regolamento: ovvero retrotreno e scatola del cambio.

Stile Mercedes

Analizzando a fondo la parte posteriore della SF21, è emersa una netta somiglianza della zona delle sospensioni posteriori della Ferrari con quella che la Mercedes ha utilizzato sulla W11 campione del mondo nel 2020. A far luce su questa similitudine è stato il sito ‘TheRace.com’, che ha sottolineato come gli ingegneri della Ferrari avrebbero cercato di ricreare sulla propria monoposto la soluzione utilizzata nel corso del Mondiale 2020 dalla Mercedes.

In particolare, gli uomini del Cavallino hanno voluto mutuare la sospensione posteriore della W11, il cui braccetto arretrato del triangolo inferiore del gruppo sospensivo si aggancia alla struttura di impatto posteriore, non alla scatola del cambio. Una soluzione da cui scaturisce un vantaggio aerodinamico molto consistente, perché l’arretramento del triangolo inferiore della sospensione fa sì che i flussi passanti tra la ruota e il cambio non abbiano ostacoli. Più semplicemente, questa configurazione garantisce la massima efficienza del diffusore, nonché un maggiore carico aerodinamico dal fondo.

Due gettoni

Avendo a disposizione solo due gettoni di sviluppo, la Ferrari non ha potuto emulare in tutto e per tutto il gruppo sospensivo utilizzato dalla Mercedes. Nonostante questo però, pare che gli uomini del Cavallino siano riusciti ad avvicinarsi alla stessa configurazione con le risorse a propria disposizione, ottenendo un risultato non proprio dissimile da quello del team di Brackley, che riproporrà il sistema utilizzato nel 2020 anche sulla W12 che affronterà il prossimo Mondiale 2021 di Formula 1.

Il lavoro svolto dalla Ferrari sul retrotreno non è stato al momento confermato, gli uomini del Cavallino hanno mantenuto il massimo riserbo sulla questione in occasione della presentazione, dunque non resta che sgranare gli occhi in occasione dei test in Bahrain per capire di più sulle caratteristiche della nuova Ferrari SF21.