La Ferrari si auto-esclude dalla lotta per il Mondiale, ma ormai non è più una sorpresa

Il Mondiale 2021 di Formula 1 non è ancora iniziato, ma la Ferrari ha già messo in chiaro che non lotterà per vincere i titoli mondiali.

Un realismo dettato non solo dal gap accumulato nel corso del 2020 ma anche dai risultati ottenuti nei test svolti di recente in Bahrain, dove la SF21 non è apparsa al livello della Red Bull. La Mercedes non ha brillato al pari della ‘Rossa’, ma difficilmente non lotterà per il Mondiale considerando la supremazia mostrata durante l’ultimo anno. Per questi motivi, Charles Leclerc ha deciso di mettere le mani avanti, confermando una sensazione che i tifosi della Ferrari avevano comunque già da qualche settimana.

L’avvertimento di Leclerc

Intervenuto ai microfoni di CodeSport, Charles Leclerc ha presentato la nuova stagione di Formula 1, escludendo la Ferrari dal lotto delle scuderie che si giocheranno i titoli mondiali: “cercheremo di migliorare rispetto allo scorso anno, ma non ci saranno miracoli. Bisogna essere realisti: anche se lo spero, non credo che lotteremo per il Mondiale 2021. È ancora molto presto per parlare delle prestazioni della SF21. Quando parlavo di riportare la Ferrari ai vertici, era un obiettivo di medio/lungo termine, non mi riferivo direttamente al 2021. Il regolamento tecnico ci impedisce di fare quello che vogliamo sulla macchina. La SF21 non è una rivoluzione ma piuttosto un’evoluzione della SF1000“.

L’esito dei test

La Ferrari non ha certamente brillato nei test pre-stagionali svolti in Bahrain, dove la SF21 ha mostrato un ottimo potenziale dal punto di vista della power unit, rovinato però dall’usura delle gomme sui long-run. Charles Leclerc si è detto comunque soddisfatto dei risultati raggiunti, ammettendo come tre giorni non siano sufficienti per sviluppare le nuove monoposto: “non è stato facile fare tutto in soli tre giorni ma tutte le squadre si trovano nella stessa situazione. Penso che abbiamo sfruttato al meglio questi tre giorni, abbiamo fatto molti chilometri anche se abbiamo guidato meno del solito. Abbiamo fatto tutto il possibile. È stata la migliore preparazione possibile“.