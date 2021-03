Ferrari in difficoltà? E’ tutta una strategia! Gasly non ha dubbi: “ne ho anche discusso con Leclerc”

Si sono conclusi due giorni fa i test pre-stagionali di Formula 1. Tre giorni intensi di lavoro sul circuito del Bahrain, dove si svolgerà il prossimo 28 marzo il primo Gran Premio del Mondiale 2021. La Red Bull è riuscita a chiudere in testa con un ottimo Max Verstappen, mentre la Ferrari può sorridere a metà, tra spunti positivi e qualche lacuna.

Strategia Ferrari

Se c’è chi sembra preoccupato per le prestazioni della Ferrari in pista in Bahrain, c’è chi invece sembra certo che quella del team del Cavallino sia una tattica. Secondo Gasly, infatti, Binotto e tutto il suo staff si starebbero nascondendo. Il francese ha espresso chiaramente il suo parere, senza paura di ricevere critiche, aggiungendo anche di aver scambiato qualche parola con Charles Leclerc, ma senza dirsi troppo a vicenda.

Le parole di Gasly

“Credo che la Ferrari si stia nascondendo e che non voglia mostrarsi troppo. Rispetto alla stagione scorsa è certamente migliorata. Dopo i test ne ho discusso con Charles (Leclerc), ci siamo mandati dei messaggi ma senza dirci troppo. Credo che con la Ferrari siamo vicini, non so se loro siano davanti a noi o viceversa. Ma hanno fatto un passo avanti di sicuro, ora vedremo quando vorranno spingere ancora di più”, ha affermato Gasly.