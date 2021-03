Fernando, quanto ci sei mancato! Alonso sa come rendere l’atmosfera… velenosa: “se sono ancora forte come Hamilton e Verstappen?”

I riflettori si sono nuovamente accesi sul circuito del Sakhir, in vista del primo Gp della stagione 2021 di Formula 1, che si correrà domenica. In Bahrain, oggi, è stato come tornare al primo giorno di scuola un po’ per tutti, ma per Fernando Alonso ancor di più. Il pilota spagnolo si era ritirato nel 2018, suo ultimo anno in pista su una monoposto, ma ha deciso di tornare per una stagione da urlo, col Team Alpine.

Obiettivi

L’età sembra non spaventare Fernando Alonso, che deve confrontarsi con piloti ben più giovani di lui: “torno in Formula 1 con l’obiettivo di fare bene è ovvio, di poter vincere gare e spero di lottare per i campionati. Quest’anno non sarà possibile, i regolamenti sono un po’ diversi ma grossomodo uguali allo scorso anno. Non ci saranno miracoli, ci sarà una chance nel 2022. Vogliamo essere uno dei team che sorprendono tutti e dovremo lavorare sodo quest’anno“, ha affermato infatti oggi lo spagnolo.

Migliore di Hamilton e Verstappen

La stagione 2021 inizia col piede giusto: Fernando Alonso ha infatti lanciato una velata frecciatina ai suoi rivali. “Ci sono giovani talenti, che hanno ottenuto grandi prestazioni nelle categorie junior. Poi abbiamo i campioni, c’erano due anni fa con Lewis, Sebastian, Kimi, Verstappen è anche uno della nuova generazione, sta correndo al massimo livello da 4-5 anni, la griglia è molto competitiva e sarà una sfida battere tutti“, ha affermato lo spagnolo prima di rispondere ad una domanda dei giornalisti: “se penso di essere ancora forte quanto loro? No. Sono migliore“.

Le sfide che mancavano alla F1

Nonostante lo spettacolo in pista non sia mai mancato, da qualche anno ormai mancava la sfida fuori dal circuito, mancavano le frecciatine, il pressing mentale, i giochini psicologici. L’anno scorso in particolar modo tutti sembravano amici di tutti, ma è mancato un po’ di ‘veleno’. Sportività sì, ma serve un po’ di pepe a rendere l’atmosfera un po’ piccante. Ed il ritorno di Fernando Alonso sembra aver riportato lo spirito giusto!