Obiettivo Assoluti per Federica Pellegrini, la Divina convince a Marsiglia nell’FFN Golden Tour

Buone notizie per Federica Pellegrini, tornata oggi in vasca in occasione della seconda tappa dell’FFN Golden Tour, in corso di svolgimento a Marsiglia. La Divina ha voluto mettersi alla prova a 11 giorni dai Campionati Italiani primaverili di Riccione, dove andrà a caccia del pass per le Olimpiadi di Tokyo. Federica Pellegrini ha gareggiato nei 100 stile libero, ottenendo un quarto tempo decisamente interessante. La nuotatrice veneta ha fermato il crono in 53″84 (settimo tempo di sempre per lei), chiudendo ad appena 14 centesimi dal terzo posto di Charlotte Bonnet. Vittoria per Marie Wattel in 53″32, abile a tenere dietro l’olandese Femke Heemskerk (53″41).

Domani i 200 stile libero

L’impegno di Federica Pellegrini all’FFN Golden Tour di Marsiglia non è terminato, la Divina infatti domani tornerà in vasca per gareggiare nei 200 stile libero, gara a lei più congeniale. L’azzurra andrà a caccia di un altro crono importante, vedendosela contro due avversarie di sicuro valore come Heemskerk e Bonnet. Già il tempo fatto segnare oggi nei 100 sl ha sottolineato come Federica Pellegrini abbia già raggiunto un ottimo stato di forma, che non potrà far altro che migliorare in vista degli Assoluti primaverili, in programma dal 31 marzo a 3 aprile a Riccione.