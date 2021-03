Federica Pellegrini spinge ma non troppo a Marsiglia, la forma per gli Assoluti però c’è eccome

Federica Pellegrini chiude con il sorriso sulle labbra la tappa di Marsiglia dell’FFN Golden Tour, centrando un ottimo secondo posto nei 200 stile libero, sua gara preferita.

La Divina ferma il crono sull’1:57.64, arrendendosi di pochi centesimi alla francese Charlotte Bonnet, apparsa leggermente più pimpante dell’azzurra. Una finale comunque tutt’altro che velocissima, con passaggi alti che confermando come nessuna delle atlete in gara abbia spinto più di tanto. Un test comunque positivo per Federica Pellegrini in vista dei Campionati Italiani primaverili di Riccione, dove servirà timbrare l’1:56.9 richiesto come tempo limite dalla federazione per qualificarsi ai Giochi di Tokyo.

Obiettivo 5ª Olimpiade

Federica Pellegrini non vuole lasciare nulla al caso in questi giorni che precedono gli Assoluti di Riccione, dove andrà a caccia del pass olimpico. L’azzurra si è concessa come distrazione solo la partecipazione a Sanremo 2021, considerando come le puntate di Italia’s Got talent fossero registrate. Il suo obiettivo è quello di partecipare alla quinta Olimpiade in carriera, raggiungendo un record che nessuna donna nel nuoto ha mai centrato prima: ossia gareggiare per 5 edizioni consecutive nella finale della stessa specialità. Un’impresa riuscita solo a Michael Phelps, capace di qualificarsi per la finale olimpica dei 200 farfalla dal 2000 al 2016 nei 200 farfalla. Si tratterebbe di un primato assurdo per Federica Pellegrini, soprattutto considerando il fatto che verrebbe ottenuto in uno sport logorante come il nuoto. La Divina non vuole farsi scappare questa opportunità, per questo ce la metterà tutta agli Assoluti per centrare l’ennesima impresa di una carriera straordinaria.