Il Bahrain ha iniziato ad accogliere il circus della Formula 1, pronto a vivere tre settimane piene in vista del primo Gran Premio del Mondiale 2021 in programma domenica 28 marzo.

Il paddock del circuito di Manama si sta già riempiendo per la prima sessione di test pre-stagionali, che scatterà venerdì e si protrarrà per tre giorni fino a domenica. Sarà la prima occasione in cui le squadre potranno sfoggiare le monoposto 2021, che poi debutteranno due settimane dopo nella prima gara dell’anno.

Vaccini anti-Covid

La macchina organizzativa del Bahrain è già partita da qualche giorno, con l’obiettivo principale di evitare qualsiasi caso di Covid all’interno della bolla creata nel paddock. Oltre al protocollo da rispettare, ovvero un tampone in aeroporto e un successivo controllo ogni 72h, le autorità del Bahrain hanno anche offerto ai membri del circus la possibilità di vaccinarsi gratuitamente. Ciò è reso possibile dalla permanenza di tre settimane a Manama, per i test pre-stagionali e per il GP del 28 marzo, una finestra temporale che permette di completare la procedura di vaccinazione, che prevede 21 giorni tra le due dosi. In un primo momento, la Formula 1 aveva preso la decisione di non usufruire di questo servizio, ma con il passare dei giorni ha delegato al personale la scelta di vaccinarsi oppure no.

La decisione della Ferrari

La McLaren ha messo a disposizione una propria struttura per somministrare i vaccini anti-Covid, a cui piano piano ha deciso di sottoporsi un numero sempre maggiore di persone. In primis i membri delle squadre di Formula 2, seguite poi anche dai team di Formula 1 e da alcuni tecnici Pirelli. Nella giornata di lunedì, presso il McLaren Center si sono recati alcuni componenti della Red Bull, mentre nei giorni successivi si sono presentati anche tecnici di Mercedes e Pirelli. Oggi toccherà alla Ferrari e agli altri team, mentre FIA e Liberty non hanno ancora sciolto le riserve. Chi non potrà usufruire del servizio è Charles Leclerc, essendo stato positivo al Covid nelle scorse settimane, mentre Sainz avrebbe tutti i requisiti per sottoporsi alla vaccinazione.

La procedura

Per ricevere la somministrazione del vaccino, i membri del circus dovranno prenotarsi su un sito dedicato, che in poche ore comunica non solo l’accettazione della richiesta, ma anche il giorno in cui verrà somministrata la dose. Questa procedura richiederà successivamente la permanenza a Manama, capitale del Bahrain, anche nei giorni successivi al Gran Premio in programma il 28 marzo, così da attendere la scadenza dei 21 giorni per ricevere la seconda dose del vaccino.