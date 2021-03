I diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 non sono stati ancora assegnati, ma DAZN si sta già portando avanti con il lavoro per garantire ai propri telespettatori un’ottima copertura per le trasmissioni.

In attesa di novità che arriveranno dalla prossima Assemblea di Lega, secondo le ultime indiscrezioni la piattaforma ha già avviato tutte le operazioni necessarie per garantire il traffico simultaneo sui grandi numeri tipici dei grandi incontri di calcio, come per il campionato. Inoltre, DAZN è vicina a chiudere un importante accordo per l’acquisizione di frequenze da Persidera, assicurandosi così una ulteriore copertura DTT.

La situazione

Il duello per i diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 coinvolge come noto DAZN e Sky, con Eleven Sports inseritasi in extremis con l’obiettivo di sostenere la tv di Murdoch. Il vantaggio guadagnato da DAZN però è al momento cospicuo, anche se la fatidica ‘quota 14’ in Assemblea di Lega non è ancora stata raggiunta. Oggi intanto è prevista una nuova riunione, nella quale ci sarà un’altra votazione sul tema dei diritti tv, la spaccatura tra i club chiamati al voto però è ancora evidente, dunque si potrebbe arrivare ad un nuovo nulla di fatto che prolungherà ulteriormente i tempi di quella che è ormai diventata una vera e propria telenovela.