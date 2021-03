La rivoluzione è oggi, DAZN si prende la Serie A

La rivoluzione è servita. I diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024 sono ufficialmente di DAZN, così come stabilito dall’Assemblea di Lega nel corso della riunione tenutasi oggi.

Sedici i voti a favore e quattro quelli contrari, quasi un plebiscito per la piattaforma streaming che finalmente può alzare metaforicamente le braccia al cielo. Un traguardo tagliato a tre giorni dalla dead-line fissata per il 29 marzo, quando il bando sarebbe cessato e le parti in causa avrebbero dovuto presentare una nuova proposta. Dopo le numerose fumate nere delle ultime settimane, oggi finalmente ecco quella bianca che permette a DAZN di prendersi la Serie A per il prossimo triennio, ossia dal 2021 al 2024.

Ok, l’offerta è giusta

La Lega Serie A ha accolto dunque l’offerta di DAZN, che ha ricevuto come anticipato ben sedici voti a favore e quattro contrari. La piattaforma in streaming si è assicurata i pacchetti 1 e 3 per una cifra pari a 840 milioni di euro a stagione, garantendosi la trasmissione in esclusiva di 7 partite a giornata (pacchetto 1) e 3 in co-esclusiva (pacchetto 3). Da assegnare resta al momento il pacchetto 2, contenente le 3 gare in co-esclusiva con DAZN: di questo la Lega ne discuterà con Sky entro il 29 marzo, decidendo se accogliere l’offerta di 70 milioni di euro a stagione presentata dall’azienda di Murdoch.

I voti

Le squadre a votare a favore dell’offerta di DAZN sono state: Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma Spezia, Torino e Udinese. I voti contrari sono arrivati invece da Genoa, Crotone, Sampdoria e Sassuolo che dovranno dunque piegarsi alla volontà degli altri sedici club. Un plebiscito dunque a favore di DAZN che si prende una delle battaglie più cruente degli ultimi anni, gettando le basi per una rivoluzione che cambierà radicalmente l’intero campionato italiano.

L’innovazione di DAZN

La vittoria di DAZN nella corsa ai diritti tv della Serie A per la stagione 2021-2024 rappresenta un grandissimo colpo per l’intero calcio italiano, essendo la piattaforma streaming già proiettata al futuro. Una completa rivoluzione rispetto al passato, con nuove funzionalità che permetteranno al telespettatore di interagire in maniera più coinvolgente ed entusiasmante, spingendosi su territori fin qui ancora inesplorati. Un’innovazione attesa e finalmente arrivata, che lancia il calcio italiano in una nuova dimensione: quella di DAZN!