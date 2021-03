In Qatar vince Fausto Gresini, Di Giannantonio e la dedica speciale: “ho urlato e pianto per lui” [VIDEO]

Sta per terminare il primo weekend di gara dei motori. Lewis Hamilton ha conquistato la prima gara della stagione 2021, trionfando in Bahrain, davanti a Max Verstappen, che aveva dominato tutte le sessioni di prove libere e le qualifiche dei giorni scorsi.

I campioni della MotoGp si stanno sfidando in pista in Qatar, dove è andata già in scena la gara di Moto2 che ha visto un fantastico Di Giannantonio salire sul podio nel primo Gp della stagione.

Un terzo posto davvero speciale, alle spalle di Lowes e Gardner con Fausto Gresini nel cuore. La prima gara dell’anno ha un sapore diverso senza l’ex pilota e proprietario dell’omonimo team, scomparso lo scorso mese a seguito di complicazioni da coronavirus.

La dedica a Gresini

Di Giannantonio, a termine gara, ha dedicato il suo podio a Fausto Gresini, ammettendo di aver urlato e pianto per tutto il giro d’onore post Gp e raccontando di dovere molto all’ex pilota.