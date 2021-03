Mick Wallace, il deputato irlandese che ‘porta’ il Torino al Parlamento Europeo

Se pensate che vedere la maglia del Torino durante una seduta del Parlamento Europeo a Bruxelles sia impossibile, sicuramente non conoscete Mick Wallace. L’eurodeputato irlandese infatti è un tifoso sfegatato della squadra di Nicola e, nel corso della sua esperienza parlamentare, non ha mai nascosto questa sua passione granata, presentandosi addirittura in seduta con la maglietta del Torino. Strenuo sostenitore della Sinistra radicale con ‘Independents for change‘, Mick Wallace non è certamente il tipo che si adatta a cliché o dress code, per questo non perde occasione di sottolineare la sua fede per il Torino anche durante le riunioni del Parlamento Europeo.

Torino-Sassuolo

L’ultimo riferimento al suo Torino è recentissimo, visto che Mick Wallace ha esaltato la propria squadra del cuore proprio nella seduta del 17 marzo, riferendo agli altri europarlamentari della vittoria della squadra di Nicola sul Sassuolo. Un 3-2 arrivato in rimonta grazie alla doppietta di Zaza e al sigillo di Mandragora, riusciti a ribaltare lo 0-2 firmato Berardi. Una vittoria che ha rallegrato Mick Wallace, spingendolo a celebrarla davanti ai propri colleghi: “è il giorno di San Patrizio, come ho già detto al presidente prima che iniziassimo, e gli irlandesi amano sempre chi parte sfavorito. E pochi minuti fa è appena accaduto che il Torino abbia battuto il Sassuolo in una partita incredibilmente importante di Serie A. Una vittoria per gli sfavoriti, e il fatto che accada proprio nel giorno di San Patrizio mi fa immensamente piacere“.

A wonderful win for @TorinoFC_1906 today over Sassoulo in a difficult Serie A season – And great to win on St Patrick’s Day – The Irish love the underdog. Forza #Toro… pic.twitter.com/z9veX6zD8p — Mick Wallace (@wallacemick) March 17, 2021

La passione per il Torino

Ma da dove deriva questa passione per il Torino? Pur essendo irlandese, Mick Wallace è diventato un tifoso sfegatato dei granata grazie alla sorella, che vive ormai da 35 anni a San Mauro Torinese. Spesso l’eurodeputato le ha fatto visita in questi decenni, approfittandone per seguire il Torino allo stadio. Un amore sbocciato anche per la passione dei tifosi granata e per la loro ‘dimensione sociale’, che ha spinto Mick Wallace ad innamorarsi dei colori granata. Un feeling immediato, che l’irlandese non ha mai nascosto nemmeno durante le sedute al Parlamento Europeo, dove si è presentato nel 2019 con la maglia del Torino addosso: “sono tifoso del Toro da molti anni. Ho l’abbonamento e sono molto appassionato di calcio” aveva detto in quell’occasione. “Trovo che il Torino sia un club diverso, incredibile. Se vado a vedere la partita vado in curva ed essere lì è bellissimo. E’ una delle migliori esperienze da fare. E non si tratta solo di calcio”.