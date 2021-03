Sviene e crolla a terra privo di sensi, paura per Dembelé durante l’allenamento dell’Atletico Madrid [VIDEO]

Attimi di terrore, minuti interminabili durante i quali si è temuto il peggio. Moussa Dembelé è crollato a terra durante l’allenamento odierno dell’Atletico Madrid, perdendo i sensi e cadendo inerme sull’erba mentre svolgeva alcuni esercizi di ginnastica agli ordini del ‘Profe’ Ortega. Immediati i soccorsi da parte dei compagni di squadra, che prima hanno girato sul fianco l’attaccante arrivato in prestito dal Lione, per poi correre a bordo campo a prendere la barella poggiata all’interno dell’ambulanza. Dal campo di allenamento, Dembelé è stato poi trasferito in ospedale per i primi accertamenti.

Situazione stabile

Gli esami eseguiti in ospedale hanno escluso qualsiasi tipo di malore, i medici hanno rivelato come si sia trattato di un lieve calo di tensione che ha fatto sì che Dembelé crollasse a terra. Il giocatore ha trascorso poi alcune ore in osservazione, durante le quali il personale medico ha appurato come le funzioni vitali fossero nella norma, decidendo così di mandare a casa il giocatore dell’Atletico Madrid. Nei prossimi giorni, Dembelé verrà sottoposto a controlli più accurati per escludere problemi cardiaci più seri.