Il Covid e le conseguenze… tragicomiche: Quartararo e i 13 km corsi intorno al divano [VIDEO]

La stagione 2021 di MotoGp sta per iniziare! Domenica si corre in Qatar il primo Gp dell’anno e i tifosi non vedono l’ora di assistere al weekend di gara per tornare a respirare una parentesi di gioia, tanta adrenalina e divertirsi seguendo la sfida in pista tra piloti. Marc Marquez non ci sarà: lo spagnolo ha annunciato infatti ieri che per precauzione ha deciso col suo staff medico di saltare le due gare del Qatar, ma lo spettacolo non mancherà di certo.

Occhi puntatissimi in particolar modo su Fabio Quartararo, al suo esordio col team ufficiale Yamaha, al posto di Valentino Rossi che quest’anno veste i colori Petronas.

L’allenamento di Quartararo

Nonostante sia uno dei favoriti, colui nel quale in tanti hanno scommesso e scommettono, Fabio Quartararo deve piegarsi al Covid. No, il francese della Yamaha non è positivo al coronavirus, ma deve comunque sottostare alle regole imposte dalla pandemia. A causa del Covid, infatti, i piloti devono rispettare la quarantena, una volta arrivati in Qatar, prima di poter mettere piede nel circuito.

Ecco quindi che bisogna essere estrosi e fantasiosi per riuscire ad allenarsi e soprattutto per riuscire a farlo col sorriso. Quartararo ha pubblicato delle Storie Instagram nelle quali ha dimostrato che non si è di certo perso d’animo. Nessuna attrezzatura particolare nella camera d’albergo di Quartararo, solo tanta voglia di correre e un po’ di originalità: Fabio ha effettuato due sessioni di corsa, da 6 e 7 km ciascuna, correndo semplicemente attorno a divano e tavolo, spostandosi tra le due zone della sua camera d’albergo attraverso il balconcino. Room Run, così Quartararo ha chiamato il suo allenamento speciale. Un gesto che mostra la matta voglia del francese di far bene e di arrivare preparato e carico al primo Gp della stagione.