Coulthard compie 50 anni e si becca una torta… in faccia! Verstappen senza vergogna in Bahrain [VIDEO]

E’ iniziata la nuova stagione di Formula 1: il 2021 promette bene, tra sorprese, delusioni e grande spettacolo. Dopo tre sessioni di prove libere sempre al comando, Max Verstappen ha conquistato una fantastica pole position, così domani partirà dalla prima posizione in griglia di partenza al Gp del Bahrain.

Un risultato che ha mandato in estasi tutto il team Red Bull ma, ovviamente, in primis il suo pilota Max Verstappen, che è riuscito a lasciarsi alle spalle il campione del mondo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Una gioia pazzesca che ha spinto l’olandese ad un gesto davvero… folle. Un festeggiamento insolito, ma non per la pole conquistata, la quarta in carriera, ma per il compleanno di un ex collega.

Buon compleanno Coulthard

David Coulthard, oggi, spegne 50 candeline e nel paddock è stato omaggiato proprio da Max Verstappen, ma in una maniera davvero insolita. L’ex pilota inglese, non ha mai vinto un titolo Mondiale di F1, ma ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. Nel 2001 ha chiuso la stagione col titolo di vicecampione del mondo, ma questo sembra non ‘intimorire’ i giovanissimi di oggi.

Max Verstappen, infatti, ha festeggiato Coulthard con una torta speciale. Torta che, però, l’olandese ha presto spiaccicato in faccia all’ex pilota che adesso intervista i piloti in pista al termine di qualifiche e gare.