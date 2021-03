Cosa è successo a Valentino Rossi e Franco Morbidelli? Petronas in difficoltà in Qatar

Lo scorso weekend si sono finalmente accesi i motori! Formula 1 e MotoGP hanno aperto le danze con i primi Gp dell’anno che hanno regalato grande spettacolo con le vittorie di Lewis Hamilton e Maverick Vinales.

In Qatar, qualcosa è andato storto per Valentino Rossi e Franco Morbidelli: i due compagni di squadra del team satellite Yamaha, la Petronas, non sono riusciti a brillare, nonostante le prestazioni positive dei giorni precedenti alla gara.

Valentino Rossi, dopo una qualifica speciale, nella quale è riuscito a conquistare il quarto posto della griglia di partenza, ha concluso la sua gara con un deludente 12° posto, mentre Franco Morbidelli ha fatto ancora peggio, chiudendo la sua gara al 18° posto.

Cosa è successo ai piloti Petronas

“Qualcosa è successo prima sulla moto prima di iniziar ela gara e qualcosa anche durante la gara. Dobbiamo analizzare meglio e capire cosa è successo e risolvere questo problema prima possibile. In griglia ho avuto un problema, dobbiamo investigare. Spero in una gara imgliore la prossima settimana, so che non sono nella top list di Yamaha al momento“, queste le parole di Franco Morbidelli al termine della sua gara in Qatar.

“Ci aspettavamo una gara migliore, ma ho avuto qualche problema con la gomma, l’ho stressata troppo e la ha sofferto molto, è stata una gara difficile, dopo qualche giro mi sono trovato in difficoltà e ho sofferto. Dobbiamo capire e provare ad essere più forti. Ho fatto dei giri più lenti perchèa vevo molta vibrazione era pericoloso e la gomma si è come rigenerata e gli ultimi giri non sono stati così male ed il pass era buono e ho fatto un bel tempo. Penso che la linea è sempre molto sottile, se siamo capaci di capire cosa è successo il nostro potenziale non è così male, controlleremo e guarderemo i dati e lavoreremo per la prossima settimana e speriamo di essere più forti“, ha aggiunto Valentino Rossi nel post Gp del Qatar.

Se il Dottore ha identificato nel consumo della gomma la sua problematica principale, che gli ha impedito di gareggiare per il podio, il suo compagno di squadra Franco Morbidelli è stato un po’ più vago e misterioso, senza voler specificare il tipo di problema riscontrato in griglia di partenza e lasciando quindi tutti ignari del suo ‘insuccesso’.

Cosa accadrà nel prossimo weekend? Impossibile prevederlo, ma siamo certi che il team Petronas ed i suoi piloti già subito dopo il Gp del Qatar si sono messi all’opera per capire i problemi che hanno impedito a Rossi e Morbidelli di fare una bella gara e una volta capiti di risolverli, per consentire loro di riscattarsi nel Gp di Doha.