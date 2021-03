Splendide notizie dalla FISI, migliorano le condizioni di Sofia Goggia: l’azzurra vicina al… miracolo

Buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Sofia Goggia, infortunatasi lo scorso 31 gennaio a Garmisch procurandosi la frattura del piatto tibiale.

Un guaio che ha obbligato l’azzurra a saltare i Mondiali di Cortina 2021, ma potrebbe non averle precluso l’intera stagione agonistica. La bergamasca infatti punta a tornare in pista a Lenzerheide, dove si terranno il 17 marzo le finali di Coppa del Mondo di discesa. Sofia Goggia è in testa a questa speciale classifica, con buone possibilità di portare a casa il trofeo, ma vorrebbe farlo gareggiando e sfidando sulla neve le sue avversarie.

La nota della FISI

Nel pomeriggio di oggi, la Federazione Italiana Sport Invernali ha diramato un comunicato sulle condizioni di Sofia Goggia, dal quale emergono notizie piuttosto positive. Questa la nota della FISI: “Sofia Goggia si è sottoposta nella giornata odierna presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano ad una visita di controllo già fissata da tempo con i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medica FISI i quali, dopo avere eseguito una risonanza magnetica e una TAC, hanno dato via libera al proseguimento del programma riabilitativo che prevede nei prossimi la possibilità di sciare in campo libero“. Il prossimo week-end dunque sarà fondamentale per Sofia Goggia, la quale proverà a forzare in pista per saggiare le sue condizioni, tentando poi di rientrare a Lenzerheide per chiudere alla grande la sua stagione.