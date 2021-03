Il patto sui figli e il rifiuto del matrimonio: Helena Seger, la compagna ‘indipendente’ di Ibrahimovic

Anima gemella o semplicemente compagna per la vita. Guai a etichettarla però signora Ibrahimovic, perché potrebbe davvero adirarsi.

Lei è Helena Seger, l’unica al mondo che da ben 20 anni riesce a tenere testa all’attaccante del Milan, a cui ha regalato anche due figli: Maximilian nato nel 2006 e Vincent venuto al mondo nel 2008. Di undici anni più grande del 39enne svedese, la signora Heger ha sempre tenuto un profilo basso, apparendo il meno possibile al fianco del suo famoso compagno. Nemmeno in occasione della presenza del suo Zlatan al Festival di Sanremo si è palesata in Italia, preferendo rimanere in Svezia insieme ai propri figli.

Chi è Helena Seger?

Helena Seger gestisce non solo la famiglia, ma anche i soldi del compagno, che guadagna ben 12 milioni di euro all’anno tra ingaggio e sponsor. Schiva e riservata, la donna di casa Ibrahimovic ha sempre gestito autonomamente i propri figli, senza avere mai in casa né baby-sitter e né tate. Una carriera da modella interrotta per la famiglia, ma sempre mantenendo intatti interessi e contatti nel mondo della moda. Abituata ai continui cambi di maglia di Ibra, la signora Helena ha sempre evitato eventi mondani o passerelle, preferendo sempre l’anonimato. Forse proprio per questo, nonché per il suo carattere particolare, ha fatto breccia nel cuore di Ibrahimovic nel 2001 senza uscirne mai più.

La Ferrari

In questi giorni, Helena Seger ha deciso di rompere il silenzio sul suo rapporto con il compagno, concedendo un’intervista ai microfoni di Elle, rivelando molti particolari della sua vita privata con Zlatan Ibrahimovic. Interrogata sul loro primo incontro, la signora Helena ha rivelato: “aveva parcheggiato male la sua Ferrari in un parcheggio di Malmoe. L’aveva in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire. In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto. Non è facile vivere con lui, ma lo ammetto, neppure con me”.

Il ‘mancato’ matrimonio

Se qualcuno finora si è interrogato sul motivo per il quale Zlatan Ibrahimovic ed Helena Seger non siano ancora sposati, la risposta l’ha data proprio la compagna dello svedese. Decisa a mantenere la propria indipendenza, si vocifera che la bella Helena abbia stretto addirittura un patto con l’attaccante del Milan, secondo cui sarà lui ad occuparsi dei figli quando avrà smesso con il calcio. “Credo di piacere a Zlatan perché gli tengo testa – le parole di Helena a Elle – anch’io ho un background importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio. Matrimonio? Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore, oppure la miss di un concorso di bellezza. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato“.