Dal costo dell’abbonamento al tipo di connessione: come seguire la Serie A su DAZN

Venerdì 26 marzo 2021 sarà una giornata che rimarrà per molto tempo impressa nella storia della Serie A, quella in cui i diritti tv per il triennio 2021/2024 sono passati da Sky a DAZN, dunque dal satellite allo streaming.

Una rivoluzione epocale per il calcio italiano, che si prepara ad entrare in una nuova dimensione mai vista finora, per la quale la piattaforma britannica si sta preparando al meglio per offrire ai propri telespettatori solo il meglio. Ma cosa dovranno fare i tifosi per seguire la Serie A su DAZN? Innanzitutto dovranno dimenticare il decoder, perché basterà scaricare l’app per assistere alle partite su smartphone, pc, tv tablet e anche consolle di gioco. Gli abbonati potranno seguire tutte e 10 le partite di Serie A, sette in esclusiva su DAZN e le altre tre in co-esclusiva.

Dispositivi e connessione

Ogni abbonamento a DAZN darà la possibilità al telespettatore di utilizzare sei dispositivi differenze, di cui massimo due collegati allo stesso momento sul medesimo evento. Per farlo basterà una connessione da 8 megabit, evitando così blocchi o ritardi. “Oggi il 99% delle famiglie italiane può già dotarsi di una connessione a banda larga con diverse tecnologie, ottima per la ricezione di tutti i servizi internet compresa la visione della propria squadra del cuore” l’ammissione di DAZN. Per vedere l’app in tv sarà quindi necessario, a partire dal 2022, dotarsi di una smart tv sulla quale scaricarla.

Il costo dell’abbonamento

Stando alle prime indiscrezioni, il costo dell’abbonamento DAZN dovrebbe aggirarsi intorno ai 30-35 euro al mese, ma la cifra esatta verrà rivelata dall’azienda solo alla fine di questa Serie A. Il metodo di pagamento può essere scelto direttamente sull’app oppure sul sito www.dazn.com. All’interno dell’offerta DAZN poi ci saranno anche studi e approfondimenti già in fase di studio, i quali andranno ad arricchire un programma già molto succulento.

Rapporto con Sky

La battaglia per i diritti tv della Serie A ha raffreddato i rapporti tra DAZN e Sky, una situazione che porterà all’oscuramento da fine giugno 2021 del canale 209, dedicato agli abbonati DAZN sulla piattaforma Sky. Inoltre, i clienti Sky non potranno vedere le gare in esclusiva di DAZN, ma solo eventualmente le tre partite di giornata in co-esclusiva solo se sarà Sky ad aggiudicarsi il pacchetto 2.