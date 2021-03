Choupo-Moting diserta il raduno del Camerun e il ct si infuria, ma l’errore è della… Federazione

Si prolunga l’assenza di Eric Choupo-Moting dalla nazionale del Camerun, ma questa volta il motivo è davvero clamoroso. L’attaccante del Bayern Monaco, in gol anche nel match di ritorno contro la Lazio degli ottavi di Champions League, sarebbe dovuto tornare a vestire la maglia dei ‘Leoni indomabili’ a distanza di due anni dall’ultima volta, ma un sorprendente errore di comunicazione della Federazione camerunese non glielo ha permesso. Stando a quanto riferito dal quotidiano tedesco ‘Bild’, pare che la FECAFOOT, ente che governa il calcio camerunese, abbia sbagliato a inviare al Bayern Monaco la mail di convocazione di Choupo-Moting, mandandola al proprio indirizzo di posta.

Disguido

Non vedendo Choupo-Moting presentarsi al raduno, il ct del Camerun ha pensato che il giocatore non avesse voluto rispondere alla convocazione, ignorando la vera causa del mancato arrivo in Camerun dell’attaccante del Bayern Monaco. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il padre del giocatore, Camille Just Choupo-Moting, che ha espresso il proprio punto di vista al canale televisivo Naja: “sono stato contattato dalla federazione per sapere cosa stesse succedendo. Ho contattato il Bayern e mi hanno confermato di non aver ricevuto alcun invito. A quanto pare lo hanno inviato a un indirizzo sbagliato e se ne sono accorti solo stamattina. È una mancanza di professionalità“.

Assenza

A subire le conseguenze peggiori da questa situazione è senza dubbio Choupo-Moting, che non potrà dunque prendere parte alle prossime due partite di qualificazione alla Coppa d’Africa contro Capo Verde e Rwanda. Il 31enne dunque è stato costretto a rimanere a Monaco di Baviera, non essendo la questione risolvibile in poco tempo, rimandando ulteriormente il ritorno nella sua nazionale con cui non gioca dal novembre 2019.