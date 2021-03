Il tremendo scontro e poi il buio, chi era Daniel Guerini: il talento 19enne della Lazio morto in un incidente

Sono ore tragiche per il calcio italiano, in particolare per la Lazio, costretta a piangere la morte di Daniel Guerini, 19enne scomparso in seguito ad un incidente d’auto avvenuto la sera del 24 marzo a Roma.

Una notizia tremenda che ha scosso anche il Torino, la Fiorentina e la Spal, club con cui il classe 2002 aveva giocato nel corso della sua breve carriera, impreziosita anche da 14 presenze e 2 reti con la maglia azzurra dell’Under 15 e dell’Under 16. Daniel Guerini era il classico numero 10, un fantasista capace di giocare perfettamente dietro le punte, adattandosi anche a ricoprire altri ruoli del centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, il talento 19enne si trasferisce al Torino nel 2016, giocando ala destra con le formazioni Under 15 e Under 16 granata e totalizzando una presenza anche nel torneo di Viareggio 2018 contro la Paganese.

L’ultima partita

Due stagioni al Torino e poi il prestito alla Fiorentina, dove nella stagione 2018/2019 segna 4 gol con la formazione Under17, guadagnandosi così l’anno successivo il passaggio nell’Under18. In viola ci rimane per altri sei mesi, prima di trasferirsi in prestito alla Spal. Una sola presenza nel campionato di Primavera 2 prima della pandemia, che chiude anticipatamente la stagione. Daniel Guerini inizia poi l’attuale stagione 2020-2021 con la maglia del Torino, infilando la porta della sua Lazio, convincendo il club biancoceleste a riportarlo a Roma a gennaio: “Roma è la mia casa, la Lazio la mia squadra. Quanto sono felice di esser tornato” le sue parole sui social. Il ritorno del match tra Lazio e Torino coincide purtroppo con l’ultima partita di Daniel Guerini, giocata lo scorso 21 marzo proprio nel giorno del suo compleanno. Un destino atroce per un ragazzo che non meritava affatto questo destino.

L’incidente

Daniel Guerini è morto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 20 della sera di mercoledì 24 marzo, il 19enne viaggiava a bordo di una Smart con altri due ragazzi, prima di scontrarsi frontalmente con un’altra auto in via Palmiro Togliatti. Daniel Guerini non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo, mentre i due amici sono ricoverati in codice rosso in ospedale. Anche il conducente dell’altra vettura, un uomo di 68 anni, è riuscito a cavarsela ma è stato comunque trasportato sotto shock in ospedale. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per valutare le cause dell’incidente.

Il cordoglio dei club

I club in cui ha giocato Daniel Guerini si sono stretti intorno alla famiglia del 19enne, diramando sui propri canali social messaggi di cordoglio. Questa la nota della Lazio, società che deteneva il cartellino del classe 2002: “ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini“. Un messaggio a cui ha fatto seguito quello del Torino: “il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera“. Questa infine la nota della Spal: “il mondo del calcio è in lutto per la prematura scomparsa di Daniel Guerini, diciannovenne ex trequartista della Primavera Spal, dove ha militato da gennaio a giugno 2020, nell’attuale stagione calcistica giocatore della Lazio Primavera. La società biancazzurra, sconvolta per la drammatica notizia, si unisce in un grande abbraccio alla famiglia Guerini ed è vicina alla SS Lazio e ai compagni di squadra di Daniel nel dolore immenso di questo triste momento“.