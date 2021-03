Chi è Ugo Ugochukwu, il pilota 13enne di origini italo-nigeriane ingaggiato da McLaren

La McLaren Racing ha annunciato ieri la firma di un accordo con la stella nascente del kart Ugo Ugochukwu, il giovane e promettente pilota statunitense che è stato di recente incoronato campione europeo di karting FIA.

Il tredicenne americano ha dimostrato di essere una rivelazione, assicurandosi già diversi titoli nella sua giovane carriera negli Stati Uniti e in Europa, e più recentemente ha vinto il Campionato Europeo FIA OKJ 2020. L’accordo fornisce alla McLaren Racing un’opzione sui servizi di Ugo in futuro, supportandone lo sviluppo e l’evoluzione mentre progredisce nelle categorie junior del motorsport.

La mossa di McLaren ricorda la firma con Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo: il pilota britannico ha firmato col team di Woking a 13 anni, facendo il suo debutto in F1 nel 2007.

Chi è Ugo Ugochukwu

Ugo Ugochukwu, nato a New Tork da papà italiano e mamma nigeriana, ha esordito nel kart nello Stato di New York nel 2013 e l’anno scorso ha trionfato nel campionato europeo di karting FIA OKJ 2020, sfiorando il bis al Mondiale di Portimao a novembre dello scorso anno.

La soddisfazione di Zak Brown, CEO, McLaren Racing

“Abbiamo seguito con interesse i progressi di Ugo, quindi quando si è resa disponibile l’opportunità di firmare un accordo con lui, non abbiamo esitato a muoverci. Ora ci concentreremo sul dare a Ugo il giusto supporto quando ne ha bisogno per aiutarlo a realizzare il suo potenziale “.

Le parole di Andreas Seidl, Team Principal, McLaren F1

“Ugo è un giovane talento promettente con forti prospettive di sviluppo. Anche se è ancora all’inizio della sua carriera, è chiaro che ha gli ingredienti per avere successo in questo sport. Questa firma riflette il nostro approccio rifocalizzato all’identificazione e al supporto di nuovi talenti, da un programma formale per giovani conducenti a una base più personalizzata“.

L’entusiasmo di Ugo Ugochukwu