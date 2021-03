L’amore può finire. Anche quello più genuino e sincero. Ne sanno qualcosa Iker Casillas e Sara Carbonero, che hanno deciso di interrompere il proprio matrimonio, lasciandosi alle spalle anni belli ma anche difficili, caratterizzati dalle malattie che ne hanno condizionato le rispettive vite.

Una notizia scioccante, rivelata dal settimanale spagnolo ‘Lecturas’, che ha lasciato di stucco l’intera penisola iberica, sorpresa da un gossip che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Invece, il rotocalco rosa ha ammesso come Casillas da un mese non viva più nella casa di famiglia, situazione che certifica la rottura tra i due ormai ex sposi.

LEGGI ANCHE: Sara Carbonero ripiomba nella paura, il tumore è tornato: la moglie di Casillas ricoverata in ospedale

Sudafrica 2010

L’amore tra Iker Casillas e Sara Carbonero era stato rivelato al mondo in occasione del Mondiale di Sudafrica 2010, quando il portiere spagnolo baciò in diretta tv la sua futura moglie, impegnata a intervistarlo dopo il successo in finale contro l’Olanda. Il primo incontro tra i due era avvenuto in occasione della Confederations Cup del 2009, ma solo alcuni mesi dopo avevano iniziato a frequentarsi. Il bacio in Sudafrica è servito per uscire allo scoperto, prima della nascita del primogenito Martin nel 2014 e del matrimonio celebrato due anni dopo in gran segreto a Madrid, alla vigilia della nascita del secondogenito Lucas.

L’infarto di Iker

Il rapporto tra Iker Casillas e Sara Carbonero non è stato però solo rose e fiori, la coppia infatti ha dovuto fare i conti anche con situazioni spiacevoli, che hanno rischiato di rovinare a entrambi la propria vita. Il portiere spagnolo nel maggio 2019 è stato vittima di un infarto, che lo ha colpito durante un allenamento con il Porto. Solo l’immediato intervento dello staff tecnico del club portoghese ha evitato il peggio, permettendo a Casillas di riprendersi dopo alcuni giorni di degenza. Un giorno indimenticabile per il portiere spagnolo, che alcuni mesi dopo ha raccontato l’episodio: “inizio l’allenamento, ma per mezzo secondo ho la sensazione di sentirmi diverso, cerco di prendere aria e vedo che mi manca il respiro. Ma nella mia testa penso che sia allergia. Poi comincio ad avere un’altra sensazione, non riesco a respirare, mi getto a terra e dico che non ce la faccio. È come stare sul fondo di una piscina profonda due metri, vorresti risalire e non ce la fai”.

Il tumore di Sara

Come se non bastasse il guaio capitato a Casillas, la vita ha deciso di mettere ulteriormente alla prova la coppia spagnola, piazzando un altro ostacolo sulla strada di Sara Carbonero. All’età di 35 anni, la giornalista iberica si è ritrovata a combattere con un tumore alle ovaie, sconfitto una prima volta con un lungo ciclo di cure, prima che ricomparisse non meno di un mese fa. Un’altra difficile situazione per la spagnola, che non ha però evitato alla coppia di separarsi, mettendo fine al loro matrimonio. Le motivazioni che hanno portato alla rottura non sono state rivelate, ma per essere giunti a una decisione così drastica, dovrebbe essersi trattato di qualcosa di molto serio.