La VBC èpiù Casalmaggiore ha comunicato ufficialmente nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 marzo, la rinuncia alla prosecuzione del Campionato di Serie A1 Femminile 2020-21. A causa del persistere di casi di positività al Covid-19 tra le atlete e della quarantena imposta dall’ATS Valpadana al gruppo squadra casalasco, la Società rosa non potrà presentarsi alle gare degli ottavi di finale dei Play Off contro la Reale Mutua Fenera Chieri in programma oggi stesso e domenica 28.

Dolorosa rinuncia

La Lega Pallavolo Serie A Femminile esprime la propria sincera solidarietà nei confronti della società VBC Casalmaggiore e ringrazia il presidente Massimo Boselli Botturi e tutta la società per la dolorosa scelta adottata che consentirà di rispettare il calendario per il prosieguo dei Play Off Scudetto e le scadenze imposte a livello internazionale da FIVB e CEV.vIn virtù della rinuncia del Club rosa, Chieri accede ai quarti di finale, dove affronterà la Saugella Monza. Nelle prossime ore sarà definito il programma delle gare.