Finisce sul pavé e viene investito, brutta caduta per Elia Viviani all’Attraverso le Fiandre [VIDEO]

Bruttissima caduta per Elia Viviani durante la Dwars door Vlaanderen, corsa meglio conosciuta come ‘Attraverso le Fiandre’. Il corridore della Cofidis è finito a terra a 60 km dal traguardo, scivolando sul pavé noto col nome di Maria Borrestraat e venendo investito da Matteo Trentin e a Jonas Rickaert, finiti anch’essi a terra insieme all’azzurro. Subito dopo i primi soccorsi, Elia Viviani è stato trasportato in ospedale per valutare le sue condizioni e sottoporre il ciclista ai controlli di rito, con l’obiettivo di evidenziare eventuali conseguenze fisiche. Questo il video della caduta di Viviani:

Valpartij met o.a. Matteo Trentin, Elia Viviani en Jonas Rickaert #DDV21 pic.twitter.com/Dg5QpOCC6O — Sporza 🚴 (@sporza_koers) March 31, 2021