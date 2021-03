Si abbassa i pantaloncini per distrarre il portiere avversario: la ‘chicca’ di Gonzalo Bergessio [VIDEO]

In Italia ha lasciato il segno con la maglia del Catania, adesso Gonzalo Bergessio gioca e fa gol in Uruguay con la maglia del Nacional Montevideo. L’attaccante argentino è diventato l’idolo dei tifosi del proprio club non solo per le sue giocate e le sue prodezze, ma anche per le insolite astuzie utilizzate in partita per confondere gli avversari. L’ultima l’ha messa in atto nel match contro il Deportivo Maldonado, vinto peraltro con il risultato di 2-1 maturato grazie alla doppietta proprio di Bergessio, fondamentale per permettere al Nacional Montevideo di classificarsi tra le migliori squadre che si giocheranno la fase finale del Campionato Uruguaiano.

Pantaloncini abbassati

Durante il match tra Nacional Montevideo e Deportivo Maldonado, in occasione di una punizione dal limite, Gonzalo Bergessio ha pensato bene di abbassarsi i pantaloncini insieme ad un altro compagno di squadra, con l’obiettivo di distrarre il portiere rivale. Una situazione insolita, che ha spinto l’estremo difensore Lerda a farsi una grossa risata una volta accortosi dell’astuzia di Gonzalo Bergessio e del suo compagno, riuscendo inoltre a neutralizzare la punizione. Insomma, una tecnica innovati ma tutt’altro che efficace, che ha comunque permesso all’attaccante argentino di accendere su di sé i riflettori per un motivo diverso dai gol segnati.