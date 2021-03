Una pallina di baseball rischia di mandarlo in ospedale, tifoso si salva grazie alla lattina di birra [FOTO]

Il gioco del baseball è più pericoloso per il pubblico piuttosto che per i giocatori in campo, non è infatti raro che una pallina colpita dal ricevitore finisca tra il pubblico, terminando la propria corsa sul corpo di uno spettatore. Una situazione avvenuta anche durante una partita di allenamento primaverile di MLB tra i Los Angeles Angels e gli Oakland Athletics, precisamente nel corso del secondo inning, quando il catcher Sean Murphy ha colpito così forte la pallina da farla finire tra il pubblico. Per evitare di essere colpito alla testa, uno spettatore si è coperto il viso con una birra, riuscendo a evitare clamorosamente l’impatto. Una scena particolare e curiosa catturata dal fotografo Mark Rebilas, riuscito a immortalare gli attimi immediatamente precedenti l’arrivo della pallina sulla lattina.

Le parole del fotografo

Interrogato su come sia riuscito a fotografare quel particolare momento, il fotografo ha rivelato: “mentre coprivo una partita di allenamento primaverile, ho visto improvvisamente la pallina dirigersi verso la folla. Ho bilanciato la mia fotocamera con un convertitore da 600 mm più 1,4 (840 mm), cercando di indovinare dove sarebbe finita la palla e sono riuscito a catturare l’impatto con una lattina di birra, che ha impedito al fan di subire un duro colpo alla testa“. Il coraggioso sacrificio dello spettatore è stato premiato dai Los Angeles Angels, che hanno regalato al fortunato tifoso una mazza autografata da Mike Trout e ben quattro lattine di birra, per rimborsarlo di quella persa a causa della pallina scagliata da Sean Murphy. Ecco le foto di questa curiosa scena: